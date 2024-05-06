Herkesin evindeydi meğer... Ananenizin sarı fincanları artık altın değerinde!

Günümüzde, özellikle Anchor Hocking imzalı sarı fincanlar, fiyatları 2.950 TL'ye kadar ulaşabilen bir servet değerine sahip. Ancak, bu yüksek talep dolandırıcıların da dikkatini çekmiş durumda.
Sosyal medya üzerinden fincan takımları ve antika ürünlerle ilgilenen dolandırıcılar, benzer ürünlerin orijinal olduğunu iddia ederek birçok kişiyi para tuzağına düşürebiliyor.
Ancak, gerçek antika tutkunları için bu fincanlar birer yatırım aracı haline gelmiş durumda. Gram altının fiyatını geçen bu fincanlar, eski dönemin manevi bir değerini taşımanın yanı sıra, şimdilerde sahiplerine ekstra gelir kaynağı oluyor.
Anchor Hocking gibi eski dönem cam eşya üreticileri, günümüzde modern ürünlere yönelmiş olsalar da, eski dönem ürünleri, etnik fincan takımları gibi antika parçaların değerini daha da artırıyor.