SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Herkesin evindeydi meğer... Ananenizin sarı fincanları artık altın değerinde!

Geçmiş yılların göz alıcı sarı fincanları, bir dönemin sembolü olmanın ötesine geçerek nostaljik birer hazine haline geldi. Bu antik fincanlar, sadece bir içecek aracı olmaktan çok, geçmişin zarif dokusunu yansıtan nadir ve değerli koleksiyon parçalarına dönüştü. Peki, bu fincanlar neden hala bu kadar ilgi çekiyor? Nostalji tutkunları ve koleksiyon meraklıları, bu gizemli eserlerin büyüsüne kapılmış durumda. İşte, bu sarı fincanların sırları ve onları bu kadar özel kılan detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 08:20 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 08:20
Herkesin evindeydi meğer... Ananenizin sarı fincanları artık altın değerinde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski dönemlerde her evde bulunan sarı fincan takımları, zamanla antika değerini kazandı. Bu fincanlar kaliteli malzemelerden üretilmiş olmaları ve sağlamlıklarıyla biliniyor. Herkesin en az 1 kere görmüş olduğu bu fincanların değeri ise her geçen gün daha da artıyor.

80'LERİN POPÜLER EŞYASI

Eski zamanlarda sıradan birer ev eşyası olan sarı fincanlar, günümüzde adeta birer mücevher gibi parlıyor. 1980-1990'lı yıllar arasında popüler olan ve hemen her evde bulunan bu fincan takımları, şimdilerde koleksiyoncuların ve antika tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Fincanların bu kadar değerli olmasının nedeni ise birkaç faktöre dayanıyor. Öncelikle, yıllara meydan okuyarak dayanıklılıklarını korumaları ve hala kullanılabilir durumda olmaları dikkat çekiyor. Ayrıca, estetik görünümleri ve antika havaları da bu fincanların değerini artıran unsurlar arasında.

Günümüzde, özellikle Anchor Hocking imzalı sarı fincanlar, fiyatları 2.950 TL'ye kadar ulaşabilen bir servet değerine sahip. Ancak, bu yüksek talep dolandırıcıların da dikkatini çekmiş durumda.

Sosyal medya üzerinden fincan takımları ve antika ürünlerle ilgilenen dolandırıcılar, benzer ürünlerin orijinal olduğunu iddia ederek birçok kişiyi para tuzağına düşürebiliyor.

Ancak, gerçek antika tutkunları için bu fincanlar birer yatırım aracı haline gelmiş durumda. Gram altının fiyatını geçen bu fincanlar, eski dönemin manevi bir değerini taşımanın yanı sıra, şimdilerde sahiplerine ekstra gelir kaynağı oluyor.

Anchor Hocking gibi eski dönem cam eşya üreticileri, günümüzde modern ürünlere yönelmiş olsalar da, eski dönem ürünleri, etnik fincan takımları gibi antika parçaların değerini daha da artırıyor.

834 yıl öteden geldim diyen zaman yolcusundan 2038 kehaneti! 15 yıldan az bir sürede insanlık...
834 yıl öteden geldim diyen zaman yolcusundan 2038 kehaneti! 15 yıldan az bir sürede insanlık...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
Eurovision’a ’Gazze’ damgası! Sahneye kefiyeli bileklikle çıkan Eric Saade hedefte: Avrupa Yayın Birliği ’siyonaziler’den yana saf tuttu
Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşecek! Atina bu ziyarete kilitlendi: Dostluk elinin çok ötesinde
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA