PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Herkes T.C. Kimlik numarasının o kısmına acil baksın! Yeni algoritmaya göre o kısımların hepsi...

2016 yılında hayata geçirilen yeni nesil çipli kimlik kartları, vatandaşlara sadece kimlik doğrulama değil, aynı zamanda günlük yaşamda kolaylık ve üst düzey güvenlik de sunuyor. Bu kartlar temel kimlik bilgilerinin yanı sıra kişisel ve biyometrik verileri de barındırarak adeta her bireyin büyük bir sırrını taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 11:26 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 11:26
Herkes T.C. Kimlik numarasının o kısmına acil baksın! Yeni algoritmaya göre o kısımların hepsi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan 11 rakamlı T.C. Kimlik Numarası, Mernis uygulaması ile hayata geçirildi. Bu numara, kimlik doğrulamanın ötesinde önemli bilgileri de barındırıyor.

SIRRI ORTAYA ÇIKTI

T.C. Kimlik Numarası'nın 11 rakamı özel bir matematiksel formülle hesaplanıyor.

Bu formülde ilk 9 rakamın belirli sıralarla toplamları ve katları, son iki rakamı belirliyor. Bu benzersiz yapı numaranın sadece bir kimlik aracı olmadığını, aynı zamanda bir güvenlik özelliği taşıdığını da gösteriyor.

Yeni nesil kimlik kartları, en az 10 yıl kullanım ömrüne sahip dayanıklı malzemelerden üretiliyor. Taklit edilemez özellikler taşıyan kartlar, herhangi bir hasar veya tahrifat durumunda kolayca tespit edilebilen görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahip.

T.C. Kimlik Kartları, vatandaşların rahatlıkla taşıyabileceği ve kullanabileceği uluslararası standartlara uygun akıllı kart boyutlarında tasarlanmış. Bu sayede kart, günlük yaşamda pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

Karttaki yonga, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklıyor. Bu bilgiler yetkisiz erişimlere ve değişikliklere karşı korunmuş durumda. Kartın ön ve arka yüzünde yer alan bilgiler ise hızlı ve güvenli görsel doğrulama imkanı sunuyor.

T.C. Kimlik Kartları, kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan elektronik hizmetlerde kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılıyor. Bu sayede vatandaşlar çeşitli hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişebiliyor.

PIN VE PUK KODLARI İLE GÜVENLİK KATMANI

Standart bir akıllı kartın tüm güvenlik özelliklerini barındıran T.C. Kimlik Kartları, içerisindeki elektronik verileri PIN ve PUK kodları ile koruyor. Bu, kartın güvenliğini artırarak kişisel verilerin korunmasını sağlıyor.

Yeni nesil T.C. Kimlik Kartları, sadece bir kimlik aracı olmanın ötesinde, vatandaşlara günlük yaşamda kolaylık ve üst düzey güvenlik sunan çok yönlü bir araç konumunda.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
Gaziantep’teki feci kazada flaş gelişme! Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı! Kazadan saniyeler öncesi kameralarda! 9 kişi yanyana toprağa verildi
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA