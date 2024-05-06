Herkes T.C. Kimlik numarasının o kısmına acil baksın! Yeni algoritmaya göre o kısımların hepsi...

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan 11 rakamlı T.C. Kimlik Numarası, Mernis uygulaması ile hayata geçirildi. Bu numara, kimlik doğrulamanın ötesinde önemli bilgileri de barındırıyor.
Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan 11 rakamlı T.C. Kimlik Numarası, Mernis uygulaması ile hayata geçirildi. Bu numara, kimlik doğrulamanın ötesinde önemli bilgileri de barındırıyor.
SIRRI ORTAYA ÇIKTI
T.C. Kimlik Numarası'nın 11 rakamı özel bir matematiksel formülle hesaplanıyor.
Bu formülde ilk 9 rakamın belirli sıralarla toplamları ve katları, son iki rakamı belirliyor. Bu benzersiz yapı numaranın sadece bir kimlik aracı olmadığını, aynı zamanda bir güvenlik özelliği taşıdığını da gösteriyor.
Yeni nesil kimlik kartları, en az 10 yıl kullanım ömrüne sahip dayanıklı malzemelerden üretiliyor. Taklit edilemez özellikler taşıyan kartlar, herhangi bir hasar veya tahrifat durumunda kolayca tespit edilebilen görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahip.
T.C. Kimlik Kartları, vatandaşların rahatlıkla taşıyabileceği ve kullanabileceği uluslararası standartlara uygun akıllı kart boyutlarında tasarlanmış. Bu sayede kart, günlük yaşamda pratik bir şekilde kullanılabiliyor.
Karttaki yonga, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklıyor. Bu bilgiler yetkisiz erişimlere ve değişikliklere karşı korunmuş durumda. Kartın ön ve arka yüzünde yer alan bilgiler ise hızlı ve güvenli görsel doğrulama imkanı sunuyor.
T.C. Kimlik Kartları, kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan elektronik hizmetlerde kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılıyor. Bu sayede vatandaşlar çeşitli hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişebiliyor.
PIN VE PUK KODLARI İLE GÜVENLİK KATMANI
Standart bir akıllı kartın tüm güvenlik özelliklerini barındıran T.C. Kimlik Kartları, içerisindeki elektronik verileri PIN ve PUK kodları ile koruyor. Bu, kartın güvenliğini artırarak kişisel verilerin korunmasını sağlıyor.
Yeni nesil T.C. Kimlik Kartları, sadece bir kimlik aracı olmanın ötesinde, vatandaşlara günlük yaşamda kolaylık ve üst düzey güvenlik sunan çok yönlü bir araç konumunda.