Herkes T.C. Kimlik numarasının o kısmına acil baksın! Yeni algoritmaya göre o kısımların hepsi...

Yeni nesil kimlik kartları, en az 10 yıl kullanım ömrüne sahip dayanıklı malzemelerden üretiliyor. Taklit edilemez özellikler taşıyan kartlar, herhangi bir hasar veya tahrifat durumunda kolayca tespit edilebilen görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahip.

T.C. Kimlik Kartları, vatandaşların rahatlıkla taşıyabileceği ve kullanabileceği uluslararası standartlara uygun akıllı kart boyutlarında tasarlanmış. Bu sayede kart, günlük yaşamda pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

Karttaki yonga, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklıyor. Bu bilgiler yetkisiz erişimlere ve değişikliklere karşı korunmuş durumda. Kartın ön ve arka yüzünde yer alan bilgiler ise hızlı ve güvenli görsel doğrulama imkanı sunuyor.

T.C. Kimlik Kartları, kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan elektronik hizmetlerde kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılıyor. Bu sayede vatandaşlar çeşitli hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişebiliyor.