Küçükçekmece’de kızına şiddet uygulayan annenin görüntüleri çıktı! ’Alın sizin olsun’ diye çocuğunu bırakıp gitti

Küçükçekmece'de, caddede çocuğuna şiddet uygulayan kadın çevredeki vatandaşlarla tartıştı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne çocuğunu da bırakıp arkasını dönerek uzaklaştı. Kadın tartışma esnasında tepkiler üzerine çocuğuna şiddet uygulamadığını söylemişti. Yaşanan gelişmeler sonrası bir vatandaş tarafından gelen bir video annenin 'darbetmedim' yalanını çürüttü ve "pes" dedirtti. Görüntülerde vicdansız annenin çocuğuna acımasızca şiddet uyguladığı ve küçük çocuğun çığlıklarının sokakta bağırdığı görülüyor. İşte o yürek sızlatan görüntüler...

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde çocuğuna şiddet uygulayan kadın çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.