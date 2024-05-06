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Küçükçekmece'de kızına şiddet uygulayan annenin görüntüleri çıktı! 'Alın sizin olsun' diye çocuğunu bırakıp gitti

Küçükçekmece'de, cadde ortasında çocuğunu acımasızca döven ve olayı gören vatandaşların tepkisi üzerine 'Alın sizin olsun' diyerek arkasını dönüp giden vicdansız annenin 'darbetmedim' demesine rağmen çocuğu umarsızca dövdüğü görüntüleri ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan kadın hakkında işlem başlatıldı.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 20:13 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 22:06
Küçükçekmece’de kızına şiddet uygulayan annenin görüntüleri çıktı! ’Alın sizin olsun’ diye çocuğunu bırakıp gitti

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Küçükçekmece'de, caddede çocuğuna şiddet uygulayan kadın çevredeki vatandaşlarla tartıştı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne çocuğunu da bırakıp arkasını dönerek uzaklaştı. Kadın tartışma esnasında tepkiler üzerine çocuğuna şiddet uygulamadığını söylemişti. Yaşanan gelişmeler sonrası bir vatandaş tarafından gelen bir video annenin 'darbetmedim' yalanını çürüttü ve "pes" dedirtti. Görüntülerde vicdansız annenin çocuğuna acımasızca şiddet uyguladığı ve küçük çocuğun çığlıklarının sokakta bağırdığı görülüyor. İşte o yürek sızlatan görüntüler...

Kızına şiddet uygulayan cani anne kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde çocuğuna şiddet uygulayan kadın çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.



'BEBEK DEĞİL 10 YAŞINDA' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar ile anne arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil 10 yaşında" diyerek kendisine tepki gösterenlere bağırmaya başladı.

'ALIN SİZİN OLSUN' DEYİP GİTTİ
Çevrede olaya tanık olan vatandaşların sözde anneye "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" demesi üzerine anne, "Alın sizin olsun" diyerek arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı. Daha sonra vatandaşların tepkisi üzerine geri döndü.

İFADE VERDİ 'DARBETMEDİM' DEDİ


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından E.V. ve kızı T.E.V., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyete ifadeleri alınan anne ve kızın, "T.E.V.'nin ısrarla meyve suyu istemesi üzerine annesinin almadığı, annesinin kızıp bağırdığı ancak darbetmedikleri " şeklinde ifade verdikleri öğrenildi. İfadelerinin ardından anne kız serbest bırakılırken E.V. hakkında adli işlem başlatıldı.

ÇOCUĞU DÖVDÜĞÜ O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan gelişmeler sonrası gelen bir video "pes" dedirtti. Videoda vicdansız annenin inkar ettiği tüm görüntüler yer alıyor.

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