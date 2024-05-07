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Meteoroloji bölge bölge açıkladı: 8 ilde devam edecek | Sel ve su baskınlarına dikkat! İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre haftalardır devam eden yağışlar yurdun bazı kesimlerinde etkisini sürdürecek. Yağışların 8 ilde şiddetini artırması bekleniyor. Baharın gelişiyle bir artıp bir azalan hava sıcaklıkları nasıl seyredecek? İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde vatandaşları neler bekliyor? Öte yandan MGM hava şartları dolayısıyla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama risklerine karşı da uyarı yaptı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 01:16 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 01:25
Meteoroloji bölge bölge açıkladı: 8 ilde devam edecek | Sel ve su baskınlarına dikkat! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? 1

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge açıkladı: 8 ilde devam edecek | Sel ve su baskınlarına dikkat! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? 2

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge açıkladı: 8 ilde devam edecek | Sel ve su baskınlarına dikkat! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? 3

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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