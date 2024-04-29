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Aktarların kapısında kuyruk oluşacak! 70 -100 TL'ye doğal temizleyici! Siyah noktaları silgi gibi siliyor, yüzü beyazlatıyor...

Sokaktaki kozmetik mağazalarında bulunan kimyasal içerikli ürünlerden uzak durmak isteyenler, aktarlarda bulunan bitkisel ürünlere yöneliyor. Özellikle cilt bakımı konusunda doğal yöntemlere ilgi artarken, aktarların sunduğu bitkisel yağlar, maskeler ve losyonlar, müşterilerin dikkatini çekiyor. Özellikle uzmanlar bir sabun türünün cilde çok iyi geldiğini belirtiyor.. İşte gözenekleri açan, cildi temizlerken nemlendiren o sabun...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 19:45 Güncelleme 29 Nisan 2024, 19:45
Aktarların kapısında kuyruk oluşacak! 70 -100 TL’ye doğal temizleyici! Siyah noktaları silgi gibi siliyor, yüzü beyazlatıyor...

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Sokaktaki kozmetik mağazalarının kimyasal ürünlerinden uzaklaşanlar, aktarlardaki bitkisel ürünlere yöneliyor. Özellikle gözenekleri açan ve cildi nemlendiren özel bir sabun türü ilgi görüyor.İşte o sabun...

KEÇİ SÜTÜ SABUNU FAYDALARI

Cilt Yenilenmesi ve Canlanması: İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde cildin yenilenmesine ve canlanmasına yardımcı olur.

Cildi Yumuşatma ve Nemlendirme: Doğal yağları ve nemlendirici özellikleri sayesinde cildi yumuşatır ve nemlendirir.

Temizleyici Etki: Cildi derinlemesine temizler ve gözenekleri açar, böylece ciltte biriken kir ve yağları uzaklaştırır.

Tahriş Olmuş Cildi Sakinleştirme: İltihaplanmayı azaltır ve tahriş olmuş cildi sakinleştirir, böylece cildin daha huzurlu ve rahat hissetmesini sağlar.

Anti-aging Özellikler: Yaşlanma belirtilerini azaltıcı etkileri bulunabilir. Cilt elastikiyetini artırabilir ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir.

Cilt Sorunlarının Tedavisi: Dermatit, egzama gibi cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki tahrişi azaltabilir.

Akne ve Sivilce Tedavisi: Akne ve sivilce tedavisinde de yardımcı olabilir. Doğal bileşenleri ve cildi temizleyici özellikleri ile ciltteki yağlanmayı kontrol altına alabilir ve sivilce oluşumunu engelleyebilir.

Keçi sütü sabunu genellikle doğal ve hipoalerjenik bileşenlerden yapıldığı için birçok cilt tipi tarafından kullanılabilir. Ancak, her cilt tipi farklıdır ve bazıları belirli bileşenlere karşı hassasiyet gösterebilir, bu nedenle yeni bir ürün kullanmaya başlamadan önce bir dermatolog veya uzmanın önerilerini almak önemlidir.

KEÇİ SÜTÜ SABUNU FİYATI

Genel olarak, keçi sütü sabunları doğal ve organik içeriklere sahip oldukları için diğer sabunlara kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olabilirler. Üstelik, ek bileşenlerin varlığı veya sabunun özel bir amaca yönelik olması da fiyatı etkileyebilir. Bu doğal ve besleyici sabunların fiyat aralığı genellikle 70 TL ile 100 TL arasında değişmektedir. Ancak, bazı lüks markalar veya özel ürünler daha yüksek fiyatlarla satışa sunulabilir.

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