Aktarların kapısında kuyruk oluşacak! 70 -100 TL’ye doğal temizleyici! Siyah noktaları silgi gibi siliyor, yüzü beyazlatıyor...

Cilt Sorunlarının Tedavisi: Dermatit, egzama gibi cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki tahrişi azaltabilir.

Akne ve Sivilce Tedavisi: Akne ve sivilce tedavisinde de yardımcı olabilir. Doğal bileşenleri ve cildi temizleyici özellikleri ile ciltteki yağlanmayı kontrol altına alabilir ve sivilce oluşumunu engelleyebilir.

Keçi sütü sabunu genellikle doğal ve hipoalerjenik bileşenlerden yapıldığı için birçok cilt tipi tarafından kullanılabilir. Ancak, her cilt tipi farklıdır ve bazıları belirli bileşenlere karşı hassasiyet gösterebilir, bu nedenle yeni bir ürün kullanmaya başlamadan önce bir dermatolog veya uzmanın önerilerini almak önemlidir.