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O ayak numarasına sahip olanlar dikkat: Daha uzun yaşıyorlar! 36-37-38-39-40-41-42-43...

İsveç'te gerçekleştirilen ilginç ve kapsamlı iki bilimsel araştırma, ayak numaraları ve insan ömrü arasındaki potansiyel bağlantıyı inceledi. Bu çalışmalar, binlerce insanın katılımıyla yürütüldü ve her iki cinsiyetten katılımcılar dahil edildi. İlk çalışma, 800 kadın ve erkeğin ayak numaralarını ölçerek başladı. İkinci çalışma ise daha geniş bir örneklemle yapıldı ve daha fazla veri toplandı. Her iki çalışmanın sonuçları, ayak numarasının yaşam süresi üzerinde etkili olabileceğine dair şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 08:46 Güncelleme 25 Nisan 2024, 08:46
O ayak numarasına sahip olanlar dikkat: Daha uzun yaşıyorlar! 36-37-38-39-40-41-42-43...

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İsveç'te gerçekleştirilen son araştırmalar, ayak numarasının insanların yaşam sürelerini etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Dr. Hans Bjors önderliğinde yürütülen çalışmada, binlerce kişinin verileri incelenerek ayak numaraları ile yaşam süreleri arasında ilginç bir ilişki bulundu.

İŞTE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Kadınlar arasında yapılan araştırmalara göre, ayak numarası küçüldükçe yaşam süresinin arttığı gözlemlendi. Örneğin, 36 numara ayakkabı giyen kadınların ortalama yaşam süresi 64-69 yaş arasında iken, 46.5 numara ayakkabı giyenlerin yaşam süresi 66-69 yaş arasında sınırlı kaldı.

Erkeklerde de benzer bir eğilim görüldü. Daha küçük ayak numaralarına sahip erkeklerin, daha uzun bir yaşam süresine sahip olduğu tespit edildi. 37.5 numara ayakkabı giyen erkeklerin yaşam süresi 63-66 yaş arasında iken, 44 numara ayakkabı giyenlerin yaşam süresi 73-77 yaş arasında değişti.

Bu ilginç bulgu, ayak numarasının belki de yaşam süresini tahmin etmede beklenmedik bir gösterge olabileceğini düşündürüyor. Ancak, bu ilişkinin tam olarak neye dayandığı ve hangi faktörlerin etkisi altında olduğu konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışma, ayak numarasının insan sağlığı ve yaşam süresi üzerindeki etkilerini anlamak adına önemli bir adım olabilir. Ancak, kişinin yaşam süresini belirleyen pek çok faktör bulunduğu için, ayak numarasının tek başına bir tahmin aracı olarak kullanılması henüz çok erken bir aşamada olduğunu unutmamak önemlidir.

İşte kadınlar ve erkekler için ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki ilişkiyi gösteren liste:

Kadınlar:

  • 36 Numara: 64-69 yaş
  • 37.5 Numara: 70-76 yaş
  • 38 Numara: 77-82 yaş
  • 40 Numara: 78-84 yaş
  • 42 Numara: 73-75 yaş
  • 44 Numara: 70-72 yaş
  • 45 Numara: 67-70 yaş
  • 46.5 Numara: 66-69 yaş

Erkekler:

  • 37.5 Numara: 63-66 yaş
  • 38.5 Numara: 64-69 yaş
  • 40 Numara: 66-69 yaş
  • 42 Numara: 67-72 yaş
  • 43 Numara: 72-75 yaş
  • 44 Numara: 73-77 yaş

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