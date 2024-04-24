O ayak numarasına sahip olanlar dikkat: Daha uzun yaşıyorlar! 36-37-38-39-40-41-42-43...

Bu ilginç bulgu, ayak numarasının belki de yaşam süresini tahmin etmede beklenmedik bir gösterge olabileceğini düşündürüyor. Ancak, bu ilişkinin tam olarak neye dayandığı ve hangi faktörlerin etkisi altında olduğu konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışma, ayak numarasının insan sağlığı ve yaşam süresi üzerindeki etkilerini anlamak adına önemli bir adım olabilir. Ancak, kişinin yaşam süresini belirleyen pek çok faktör bulunduğu için, ayak numarasının tek başına bir tahmin aracı olarak kullanılması henüz çok erken bir aşamada olduğunu unutmamak önemlidir.