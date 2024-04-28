Lıkır lıkır içen kalp krizi nedir bilmeyecek: 1 bardağı damarları resetliyor!

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Kalp-damar hastalıkları dünya genelinde ciddi sağlık sorunlarına yol açarken, beslenme alışkanlıklarımızın bu hastalıkların önlenmesinde büyük bir rolü olduğu biliniyor. Meyve suları ise birçok insanın tercih ettiği sağlıklı içecekler arasında yer alıyor.

Dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde doğal yöntemler her zaman önemli bir rol oynamıştır. Son araştırmalar, düzenli olarak tüketilen vişne suyunun kalp sağlığını korumak ve tıkalı damarları açmak için etkili bir yol olabileceğini gösteriyor.