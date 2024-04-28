Lıkır lıkır içen kalp krizi nedir bilmeyecek: 1 bardağı damarları resetliyor!

Birçok faydası olan vişne suyu, içerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle mücadele ederek hücresel hasarı azaltıyor ve yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Ayrıca, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu hastalıklara karşı koruyor ve eklem sağlığını iyileştirebiliyor.
Uykusuzlukla mücadelede etkili olan vişne suyu, doğal melatonin içeriğiyle uyku düzenini düzenliyor ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak sindirim sağlığını destekliyor.
Uzmanlar, günlük olarak günde 2 bardak vişne suyu tüketmenin kalp sağlığına ve genel sağlığa olan bu olumlu etkilerinden yararlanmanın önemli olduğunu vurguluyor.