Green Card başvuru sonucu nasıl, nereden sorgulanır? Green Card sonuçları açıklandı mı 2024?

Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek ve oturum izni almak isteyen kişiler, her sene yapılan Çeşitlilik Vizesi Çekilişi (DV Lottery) aracılığıyla şanslarını deniyor. Bu seneki başvuru sürecinde, önceki yıllardan farklı olarak ön plana çıkan bir yenilik, başvuru koşullarından İngilizce dil bilgisi zorunluluğunun çıkarılması oldu. Bu değişiklik, daha geniş bir aday kitlesinin DV Lottery programına erişimini sağlayarak, dil engelinin önünü açmış durumda.
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Geçtiğimiz 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, bekleyen adaylar sonuçlarını DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilecekler.
Green Card sonuçları, başvuran adayların teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulanabilecek. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü" bölümüne tıklayarak sonuçlara erişebilecekler.
Bu süreçte adaylar, kendi başvuru durumlarını kontrol ederek Green Card kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecekler. Unutulmamalıdır ki, sonuçları olumsuz olan adaylar, gelecek yıl tekrar başvuruda bulunma şansına sahiptir. Başvuran herkesin adil bir şans elde etmesi için bu süreç düzenlenmektedir.