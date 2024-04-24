Green Card başvuru sonucu nasıl, nereden sorgulanır? Green Card sonuçları açıklandı mı 2024?

GREEN CARD BAŞVURUSU İÇİN İNGİLİZCE BİLMEK GEREKİYOR MU? Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yalnızca çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanırsanız İngilizce yeterliliği sağlamanız gerekmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde oturum izni elde etmek isteyenler için Green Card başvuru şartları belli oldu. Başvuru yapmayı planlayanların dikkat etmeleri gereken önemli maddeler bulunuyor. İşte Green Card başvuru şartları: 1. Yaş Şartı: Green Card başvurusu yapabilmek için adayların 18 yaşın üstünde olmaları gerekiyor. 2. Eğitim Koşulu: En az lise mezunu olma koşulu aranıyor. Lise mezunu olmayan adaylar ise uzmanlık gerektiren bir alanda son 5 yıl içinde en az 2 yıl çalışmış olmalı ve bu deneyimlerini belgelemelidir.

3. Başvuru Yöntemi: Başvurular sadece resmi web sayfası üzerinden elektronik olarak yapılmalıdır. Posta veya elden başvurular kabul edilmemektedir. 4. Fotoğraf Uyumu: Kullanılacak fotoğrafın başvuru yapan kişinin şu anki görünümüne benzer olması ve belirlenen ölçülere uygun olması önemlidir. 5. Konfirmasyon Numarası: Başvuru formunu dolduran adaylar, verilen konfirmasyon numarasını saklamalıdır.

6. Evli Çiftler İçin Avantaj: Evli çiftlerin başvurusu, kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocuklarına da Green Card olanaklarından faydalanma şansı tanır, bu nedenle evli çiftlerin başvurusu avantajlı olabilir. Green Card başvuru sürecinde bu şartlara dikkat edilmesi, başvuruların doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması için önemlidir. Bu kriterlere uygun olarak yapılan başvurular, adayların ABD'de oturum izni elde etme şansını artırabilir.