Vizesiz Yunan adaları: Kos Adası'na nasıl gidilir? Kos Adası (İstanköy) gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

Kos Adası, Yunanistan'ın en güzel adalarından biri. Peki, bu tarihi ve doğal güzelliklerle dolu adaya nasıl gidilir? İşte size adım adım Kos Adası'na ulaşım rehberi!

Kos Adası Feribot Seferleri

Her gün düzenlenen Bodrum - Kos feribot seferleri ile adaya kolayca ulaşabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde yapılan bu seferler, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmektedir. Denizin tadını çıkarırken bir yandan da Ege'nin büyüleyici manzaralarına şahit olacaksınız.

Uçak ile Ulaşım

Atina Uluslararası Havalimanı'ndan Kos Havalimanı'na direkt uçuşlar mevcut. Uçuş süresi ise yaklaşık 2 saat 30 dakika. Kos'a adım atar atmaz, bu harika adanın sıcak havasını hissedeceksiniz.

Kos Adası'nın Tarihi

Kos, mitolojik dönemlerden bu yana şifa ve sağlık adası olarak bilinir. M.Ö. 460'da doğan tıbbın babası Hipokrat burada dünyaya gelmiştir. Adanın tarihini daha yakından tanımak için, geçmişten günümüze uzanan bu tarihi yolculuğa çıkın.