Zeka testi: Mutfaktaki gizli ananası sadece dahiler şak diye buluyor

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Muhtemelen fiziksel, fizyolojik ve bilişsel optik yanılsamalarla karşılaşmışsınızdır. Bir nesnenin, resmin veya kişinin beynimizin gerçekliği algılama şeklini altüst eden karmaşık ve büyüleyici bir görüntüsü olan optik yanılsama, nasıl düşündüğümüz hakkında bize ipuçları verir. Örneğin, mutfakta ustaca saklanmış bir ananası içeren bir fotoğraf bu kategoriye girebilir.

Bulmacanın Çözümü Eğer ananası bulmakta zorlandıysanız, endişelenmeyin. Optik yanılsamada gösterilen mutfak, temiz ve düzenli bir şekilde meyve tabağı, kutular, şişeler ve bir bıçak standı ile dolu. Ancak, dikkatli bakıldığında, levhanın altındaki alt rafta, bir kutunun arkasında ananasın gizlendiği görülebilir. Bu bulmaca, birçok kişiyi şaşkına çeviriyor ve mutfakta saklı ananası arayan binlerce kişi bu durum karşısında hayrete düşüyor.