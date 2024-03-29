En vefakar 3 burç! Onlarla içtiğiniz kahvenin bile 40 yıl hatırı var

YENGEÇ: DUYGUSAL BAĞIN GÜCÜ Yengeç burcu, Ay'ın etkisi altındadır ve su elementinin bir temsilcisidir. Bu burcun insanları, duygusal derinliğe ve empatiye sahiptir. Yengeçler, sevdiklerine karşı son derece koruyucu ve destekleyicidir. Onlar için aile ve dostluklar, hayatın vazgeçilmez parçalarıdır.

Yengeçler, duygusal bağ kurdukları insanlara karşı son derece sadıktır. Bu burçtan bir dostunuz varsa, sizi her zaman anlamaya çalışacak ve duygusal destek sağlayacaktır. Yengeçlerin sadakati, duygusal anlamda güçlü bir sığınak oluşturur.

AKREP: GİZEMLİ SADAKAT Akrep burcu, Mars ve Plüton'un etkisi altında olup, su grubuna aittir. Akrepler, güçlü duyguları ve tutkularıyla tanınır. Onlar, ilişkilerinde derin bağlar kurar ve bu bağlara son derece sadıktır. Akrep burcunun sadakati, gizemli ve derin bir bağlılığı ifade eder.

Akrepler sevdikleri için her türlü zorluğa göğüs gerer. Onların sadakati ve koruyucu tavrı, dostluklarını ve ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurar. Akrep burcu insanları, sevdiklerini korumak ve desteklemek için ne gerekiyorsa yapar.