Sarıyer’de İsveçli uyuşturucu tacirleri arasında çatışma! Bir kişinin öldüğü olay anbean kameraya yansıdı

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İstanbul Sarıyer'de, uyuşturucu ticareti yapan İsveç uyruklu çete üyeleri arasında çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. O anların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların bir kişiye yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettikleri görüldü. Saldırının aynı bölgede 6 ay önce meydana gelen 6 İsveç vatandaşının gözaltına alındığı saldırının devamı olduğu belirlendi. Sarıyer'de, uyuşturucu ticareti yapan İsveç uyruklu çete üyeleri arasında çıkan bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların bir kişiye yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettikleri görüldü. Olayda hayatını kaybeden Mazlum Ayrancı'nın babası Tuncay Ayrancı, oğlunun İsveç'te uyuşturucu ticareti yapan ve kırmızı bültenle aranan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söylemişti. Saldırının aynı bölgede 6 ay önce meydana gelen 6 İsveç vatandaşının gözaltına alındığı saldırının devamı olduğu belirlendi. Sarıyer'de kafede bir kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İSVEÇLİ ÇETE REİSİ İLE HUSUMET İDDİASI Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, Hadım Koru Caddesi'nde bulunan bir kafede, 18 Mart Pazartesi saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, İsveç vatandaşı 4 Türk arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada, 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetmiş, 33 yaşındaki Umut Koyuncu ise yaralanmıştı. Saldırganlar ise olaydan hemen sonra kaçmışlardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Mazlum Ayrancı'nın babası, oğlunun İsveç'te 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs' suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu ve olayın onun azmettirdiğini söylemişti.