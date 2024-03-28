Sarıyer’de İsveçli uyuşturucu tacirleri arasında çatışma! Bir kişinin öldüğü olay anbean kameraya yansıdı

İstanbul Sarıyer'de, uyuşturucu ticareti yapan İsveç uyruklu çete üyeleri arasında çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. O anların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların bir kişiye yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettikleri görüldü. Saldırının aynı bölgede 6 ay önce meydana gelen 6 İsveç vatandaşının gözaltına alındığı saldırının devamı olduğu belirlendi.
Sarıyer'de, uyuşturucu ticareti yapan İsveç uyruklu çete üyeleri arasında çıkan bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların bir kişiye yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettikleri görüldü. Olayda hayatını kaybeden Mazlum Ayrancı'nın babası Tuncay Ayrancı, oğlunun İsveç'te uyuşturucu ticareti yapan ve kırmızı bültenle aranan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söylemişti. Saldırının aynı bölgede 6 ay önce meydana gelen 6 İsveç vatandaşının gözaltına alındığı saldırının devamı olduğu belirlendi.
İSVEÇLİ ÇETE REİSİ İLE HUSUMET İDDİASI
Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, Hadım Koru Caddesi'nde bulunan bir kafede, 18 Mart Pazartesi saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, İsveç vatandaşı 4 Türk arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada, 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetmiş, 33 yaşındaki Umut Koyuncu ise yaralanmıştı. Saldırganlar ise olaydan hemen sonra kaçmışlardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Mazlum Ayrancı'nın babası, oğlunun İsveç'te 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs' suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu ve olayın onun azmettirdiğini söylemişti.
ÇATIŞMA ANLARI KAYDEDİLDİ
İsveçli uyuşturucu çete üyeleri arasında çıkan çatışmaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeye gelen grubun bir süre sonra dışarı çıktığı ve konuşma sırasında bir anda tansiyonun yükselerek silahların çekildiği görüldü. Karşılıklı açılan ateş sonucu bir kişi yere yığıldı. "Durun" ikazına aldırış etmeyen 3 kişi, ateş etmeye bir süre daha devam ederek olay yerinden uzaklaştı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan soruşturmada, İsveç'te uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu ikiye bölündüğünü, dağılan çete üyelerinin zaman zaman karşılıklı silahlı çatışma olaylarına karıştıklarını belirledi. Olaydan sonra İstanbul dışına kaçan ancak geri dönen şüpheli Mustafa G.'nin polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.
6 AY ÖNCEKİ OLAYIN DEVAMI
6 ay önce Sarıyer Maslak'ta bir site içerisindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açılmış, açılan ateşe silahla karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alınmıştı. Kaçtıkları araç ise son olayda Mazlum Ayrancı'nın hayatını kaybettiği Hadım Koruyolu Caddesi'nde bulunmuştu. Gözaltına alınan isimler arasında Rawa Majid'in çetesine üye Harris Ö. de vardı. Tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılan Harris Ö.'nün bir ay sonra yurt dışında öldürüldüğü ortaya çıktı. Son olayın bu saldırının devamı niteliğinde olduğu, firari bulunan iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.