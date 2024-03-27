Hatay’da aynı aileden 6 kişi ölmüştü! Kaza anları anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Feci kaza, Payas, Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Dörtyol'dan Payas istikametine seyreden Şükrü K. Yönetimindeki TIR, bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak, karşı yöne girdi.

Karşı yöne giren TIR, Payas'tan Dörtyol istikametine doğru seyreden Mehmet Sönmez idaresindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile birlikte eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki Kara (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetti, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) de yaralandı.





Kazayı gören vatandaşların 112 çağrı merkezine yaptığı ihbar sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeni ile uzun süre trafiğe kapalı kalan karayolunda polis gerekli önlemleri aldı. Mahşer yerine dönen kazada bir aile tamamen yok olurken, TIR sürücüsü Şükrü K. Gözaltına alındı.