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Hatay'da katliam gibi kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü

Son dakika haberleri... Hatay'da katliam gibi bir kaza yaşandı. Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 15:05 Güncelleme 26 Mart 2024, 15:18
Hatay’da katliam gibi kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

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