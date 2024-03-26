Türkiye’nin bu illerinde yaşayanlar maske takıp, evden çıkmasın! 27,28,29 Mart için NASA’dan alarm üstüne alarm!

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Son zamanlarda NASA'dan alınan bir harita, Türkiye'nin batı illerinde yaşayanları endişelendirdi. Uzmanlar, bu haritanın ortaya çıkardığı verilerin, önümüzdeki günlerde bölgede artacak olan bir tehlikenin habercisi olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin batısındaki illerde yaşayan vatandaşlar, önlem almak için uyarılıyor.

FIRTINAYA KARŞI DİKKAT! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da 27 Mart günü yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağışların öğleden sonra daha da kuvvetlenmesi ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte gelmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın Güneyden fırtına hızında eseceği uyarısı yapıldı.