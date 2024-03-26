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Türkiye'nin bu illerinde yaşayanlar maske takıp, evden çıkmasın! 27,28,29 Mart için NASA'dan alarm üstüne alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve alanında uzman isimler, İstanbul'da önümüzdeki günler için dikkat çekici hava durumu tahminlerinde bulunarak, vatandaşları uyarıyor. Özellikle, şehrin üzerine çökecek yağışların yanı sıra, çöl tozunun da etkisini göstereceği bekleniyor. Bu durum, günlük yaşamı ve sağlığı doğrudan etkileyebilecek önemli değişiklikler getiriyor. İşte, bu beklenen hava koşulları hakkında bilinmesi gerekenler ve alınması gereken önlemler:

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 08:55 Güncelleme 27 Mart 2024, 08:55
Türkiye’nin bu illerinde yaşayanlar maske takıp, evden çıkmasın! 27,28,29 Mart için NASA’dan alarm üstüne alarm!

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Son zamanlarda NASA'dan alınan bir harita, Türkiye'nin batı illerinde yaşayanları endişelendirdi. Uzmanlar, bu haritanın ortaya çıkardığı verilerin, önümüzdeki günlerde bölgede artacak olan bir tehlikenin habercisi olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin batısındaki illerde yaşayan vatandaşlar, önlem almak için uyarılıyor.

FIRTINAYA KARŞI DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da 27 Mart günü yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağışların öğleden sonra daha da kuvvetlenmesi ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte gelmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın Güneyden fırtına hızında eseceği uyarısı yapıldı.

NASA'DAN ALINAN HARİTADA DA GÖZÜKÜYOR

Nasa'nın paylaştığı haritalarda da Türkiye'nin batı tarafından rüzgarın ve toz taşınımının etkili olabileceği görülüyor!

ÇÖL TOZU GELİYOR!

Öte yandan, sosyal medya üzerinden hava durumu paylaşımları yapan Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için uyarılarda bulundu. Şen, çöl tozunun 27 ve 28 Mart tarihlerinde Batı bölgelerde etkili olacağını belirtti.

Çöl tozunun insanlar için tehlikeli olabileceğini ve önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Güney'e bakan pencerelerin kapatılması ve mümkünse maske kullanılması önerildi.

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