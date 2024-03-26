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Kedi Eros'tan sonra bir vahşet daha | Cani öğretmen okulun kedisi Faruk'u 5. kattan attı! 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi...

Başakşehir’de yılbaşı gecesi İbrahim Keloğlan isimli caninin, Eros adlı kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldürmesi hafızalardan silinmemişken hayvan caniliğine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada, İstanbul'da bir okulun kedisi Faruk'un, öğretmen tarafından 5. kattan atıldığı iddiaları infiale yol açtı. 2 bacağı kırılan ve iç kanama geçirdiği iddia edilen kedi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 18:39 Güncelleme 26 Mart 2024, 19:19
Kedi Eros’tan sonra bir vahşet daha | Cani öğretmen okulun kedisi Faruk’u 5. kattan attı! 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi...

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Tarihler 1 Ocak'ı gösterirken İstanbul Başakşehir'de kedi katliamı yaşanmıştı.

Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan.Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan.

İbrahim Keloğlan 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenen 6 yaşındaki Eros isimli kediye asansörde tekme attı.

Eros'un katili tekrar tutuklandı mı? Cezası...

Öldürülen Kedi ErosÖldürülen Kedi Eros

Koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra 5 dakika boyunca teklemeyen ve üzerine basan cani, talihsiz hayvanın ölümüne yol açtı.

Öldürülen Kedi ErosÖldürülen Kedi Eros

Henüz bu görüntüler hafızalardan silinmezken bu acı duruma bir yenisi daha eklendi.

5.kattan atılan kedi Faruk5.kattan atılan kedi Faruk

KEDİYİ 5.KATTAN AŞAĞI ATTI
İddiaya göre İstanbul'da bir özel okula IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attı.

ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETMİŞ
Skandal bununla da kalmadı. Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti.

"DURUMU AĞIR"
Durumu sosyal medyadan duyuran öğrenciler "Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır" diye paylaşımlarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Çalışma başlatan polis, öyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için harekete geçti.

Olayın gerçekleştiği iddia edilen okulda araştırma yapan polis ekipleri, söz konusu iddia doğru ise öğretmenin ifadesini alacak. Savcılığın talimatı ile başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.

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