Kedi Eros’tan sonra bir vahşet daha | Cani öğretmen okulun kedisi Faruk’u 5. kattan attı! 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi...

Tarihler 1 Ocak'ı gösterirken İstanbul Başakşehir'de kedi katliamı yaşanmıştı.
Tarihler 1 Ocak'ı gösterirken İstanbul Başakşehir'de kedi katliamı yaşanmıştı.
İbrahim Keloğlan 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenen 6 yaşındaki Eros isimli kediye asansörde tekme attı.
Koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra 5 dakika boyunca teklemeyen ve üzerine basan cani, talihsiz hayvanın ölümüne yol açtı.
Henüz bu görüntüler hafızalardan silinmezken bu acı duruma bir yenisi daha eklendi.
KEDİYİ 5.KATTAN AŞAĞI ATTI
İddiaya göre İstanbul'da bir özel okula IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attı.
ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETMİŞ
Skandal bununla da kalmadı. Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti.
"DURUMU AĞIR"
Durumu sosyal medyadan duyuran öğrenciler "Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır" diye paylaşımlarda bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Çalışma başlatan polis, öyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için harekete geçti.
Olayın gerçekleştiği iddia edilen okulda araştırma yapan polis ekipleri, söz konusu iddia doğru ise öğretmenin ifadesini alacak. Savcılığın talimatı ile başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.