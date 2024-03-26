Kedi Eros’tan sonra bir vahşet daha | Cani öğretmen okulun kedisi Faruk’u 5. kattan attı! 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi...

Öldürülen Kedi Eros Henüz bu görüntüler hafızalardan silinmezken bu acı duruma bir yenisi daha eklendi.

5.kattan atılan kedi Faruk KEDİYİ 5.KATTAN AŞAĞI ATTI

İddiaya göre İstanbul'da bir özel okula IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attı.

ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETMİŞ

Skandal bununla da kalmadı. Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti.

"DURUMU AĞIR"

Durumu sosyal medyadan duyuran öğrenciler "Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır" diye paylaşımlarda bulundu.