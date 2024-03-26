Bugün yağmur var mı? 26, 27,28 Mart 2024 HAVA DURUMU RAPORU! İstanbul, Ankara, İzmir’e saat uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İstanbul, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, gece Muğla ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz bölümünün, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi ile Sivas çevrelerinin, gece Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde il geneli, gece saatlerinde batı çevreleri yer yer yağmurlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu