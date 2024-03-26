Kim Milyoner Olmak İster?’den 5 milyonluk büyük ödülü kazanan Berk Göktaş kazandığı para ile ne yapacak? İlk kez açıkladı

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ATV'nin reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster Yarışması yine Türkiye'yi ekran başına bağladı. Tüm sorulara doğru yanıt vererek 5 milyonluk final sorusuna ulaşan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde mutlu sona ulaştı. 5 milyonluk büyük ödülü kazanan Berk Göktaş (19), kazandığı para ile ne yapacağını açıkladı. Göktaş, "Yarışmaya hazırlanmak için özel bir çalışma planı hazırlamadım. Sadece bilgi tazelemesi yaptım. Final sorusu, bilmediğim yerden geldi. Ona rağmen mantık ve akıl yürüterek istediğim başarıya ulaştım. Yurtdışında alacağım eğitimle ülkeme dönerek, bilgi ve deneyimlerimi ülkem için değerli projelere ve hizmetlere dönüştürmek istiyorum. Özellikle teknoloji alanında ülkeme katkıda bulunmayı arzu ediyorum" dedi.

KUTLAMA MESAJLARI HİÇ DURMADI

Milyoner Berk Göktaş, GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Çekilmeyi hiç düşünmedim. Ailem de çekilmemi istemezdi. Çok mutluyum. Unutulmaz bir an oldu benim için. Yarışmadan sonra uzunca bir süre kutlama mesajlarına cevap yazmaya çalıştım. Destek olan herkese teşekkür ederim."