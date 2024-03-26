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Kim Milyoner Olmak İster?'den 5 milyonluk büyük ödülü kazanan Berk Göktaş kazandığı para ile ne yapacak? İlk kez açıkladı

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında 5 milyonluk büyük ödülü kazanan 19 yaşındaki Berk Göktaş, kazandığı para ile ne yapacağını açıkladı.Türkiye'yi ekran başına bağlayan Göktaş,"Yurt dışında eğitim aldıktan sonra ülkeme dönüp bilgi ve deneyimlerimi değerli projelere ve hizmetlere dönüştürmek istiyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 09:45 Güncelleme 26 Mart 2024, 09:45
Kim Milyoner Olmak İster?’den 5 milyonluk büyük ödülü kazanan Berk Göktaş kazandığı para ile ne yapacak? İlk kez açıkladı

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ATV'nin reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster Yarışması yine Türkiye'yi ekran başına bağladı.

Tüm sorulara doğru yanıt vererek 5 milyonluk final sorusuna ulaşan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde mutlu sona ulaştı.

5 milyonluk büyük ödülü kazanan Berk Göktaş (19), kazandığı para ile ne yapacağını açıkladı.

Göktaş, "Yarışmaya hazırlanmak için özel bir çalışma planı hazırlamadım. Sadece bilgi tazelemesi yaptım. Final sorusu, bilmediğim yerden geldi. Ona rağmen mantık ve akıl yürüterek istediğim başarıya ulaştım. Yurtdışında alacağım eğitimle ülkeme dönerek, bilgi ve deneyimlerimi ülkem için değerli projelere ve hizmetlere dönüştürmek istiyorum. Özellikle teknoloji alanında ülkeme katkıda bulunmayı arzu ediyorum" dedi.

KUTLAMA MESAJLARI HİÇ DURMADI
Milyoner Berk Göktaş, GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Çekilmeyi hiç düşünmedim. Ailem de çekilmemi istemezdi. Çok mutluyum. Unutulmaz bir an oldu benim için. Yarışmadan sonra uzunca bir süre kutlama mesajlarına cevap yazmaya çalıştım. Destek olan herkese teşekkür ederim."

ÜLKEME DÖNECEĞİM
"Özellikle final sorularına yönelik biraz araştırmada bulundum. Fakat final sorusu, bilmediğim yerden geldi. Ona rağmen mantık ve akıl yürüterek istediğim başarıya ulaştım. Benim için hayat devam ediyor. Eğitimime kaldığı yerden devam etmek istiyorum. Yurt dışında alacağım eğitimle ülkeme dönerek, bilgi ve deneyimlerimi ülkem için değerli projelere ve hizmetlere dönüştürmek istiyorum. Özellikle teknoloji alanında ülkeme katkıda bulunmayı arzu ediyorum."

YKS'DE İLK 100'E GİRDİ
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Berk Göktaş, ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekti. YKS'de elde ettiği 71. sıra ile önemli bir başarıya imza atan Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor. Yüksek lisans yapma hayali kuran Göktaş, daha büyük hedeflere yelken açmayı planlıyor.

Milyoner'e damga vuran Göktaş 5 milyon TL'nin sahibi oldu!

İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?

CEVAP: NOHUT

A- MERCİMEK

B- SOĞAN

C- NOHUT

D- SARIMSAK

BERK GÖKTAŞ 5 MİLYONLUK SORUYU BİLDİ Mİ?

Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş doğru yanıtı vererek program tarihinde ilk defa 5 Milyon TL kazanan yarışmacı oldu.

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