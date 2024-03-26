Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı! Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet) kimdir?

CÜBBELİ AHMET KİMDİR?
Ahmet Mahmut Ünlü, 27 Şubat 1965 tarihinde İstanbul, Çarşamba'da dünyaya geldi. Aslen Giresunludur.
Çocukluk zamanında ismi Ahmet olan arkadaşlarından ayırt edilmesi ve cübbeye ilgisinin olmasından dolayı "Cübbeli Ahmet" olarak çağırılmaya başlanmıştır. İcazet aldıktan sonra "Cübbeli Ahmet Hoca" denmeye başlanmıştır. Günümüzde de bu isimle bilinir.
3-4 yaşlarında İslami ilimleri öğrenmeye başlayan Ünlü, 11 yaşına kadar medrese eğitimine devam etti.
Henüz 12 yaşındayken Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde büyük kalabalıklar tarafından dinlenen vaazlar vermeye başladı.
Aynı yaşta Rize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler Köyü Kur'an kursunda Resül Bölükbaşı'ndan Sarf, Nahiv, İlmi Kelam, Meani, Tefsir, Hadisve Fıkıh dallarında uzun seneler sürecek eğitimi 20 aylık zaman zarfında bitirerek 1980 tarihinde on binlerin katılımıyla düzenlenen merasimde icazetini aldı.
Ünlü ilk defa 1983 senesinde 17 yaşındayken hacca gitti. İstanbul'a dönüşünde 6 ayda hafızlığını bitirdi. İsmailağa Camii'nde kurduğu ders halkalarında 10 senede birçok talebe yetiştirdi.
1999 Gölcük Depremi sonrasında yaptığı açıklamalar ardından "Halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek, birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı, 13 ay hapis yattı.
Ahmet Mahmut Ünlü, şu an Lalegül dergisinde dualar ve yazılar yazmaktadır. Ayrıca her perşembe akşamı Lalegül TV'de ve Lalegül Fm'de sohbet programı yapmakta, gündemle ilgili konuları Ehl-i Sünnet dairesi çerçevesinde değerlendirmektedir.