Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı! Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet) kimdir?

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Yaptığı açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 yıl önce yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. 2006 yılında baypass olan Ahmet Mahmut Ünlü, daha sonra yaptığı açıklamada 2008 ve 2018 yıllarında da iki kez stent takıldığını söylemişti.

EN SON 2 YIL ÖNCE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

2 yıl önce geçirdiği operasyonla kalbine 4 stent daha takılan Ünlü'nün sağlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.