Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar | Yasemin Gündoğan’a yardım eden aşiret ortaya çıktı! İşte firarın perde arkası

Yasemin'in İstanbul Havalimanı'ndan Türk Havayolları'na ait uçakla 08.30'da Bremen'e gittiği öğrenildi. Avukatı tarafından dış hatlar terminalinde karşılanan Gündoğan, bir süre durum değerlendirmesi yaptıktan sonra polise teslim oldu. Hakim karşısına çıkan Gündoğan, Bremen-Oslebeshausen Hapishanesi'ne sevk edildi.
AVUKATI ÜNLÜ BİR İSİM
Gündoğan'ın teslim olması Almanya basınında da büyük yankı uyandırırken, genç kadını, Almanya'daki suç ortağı Büşra Satılmış'ın da avukatı olan Almanya'nın en ünlü avukatlarından Burkhard Benecken'in savunacağı ortaya çıktı. Benecken, Almanya'da geçmişte birçok ünlü ismi savundu.
Gündoğan'ın suç ortağı Yiğit Tufan
NASIL KAÇTI?
Öte yandan Yasemin Gündoğan (30) ile ilgili yeni iddia daha gündeme geldi. Buna göre Gündoğan'ın hırsızlık yaptıktan sonra Almanya'dan kaçmasını Miri Aşireti sağladı.
Gündoğan'ın aşiret mensubu iki kişi tarafından Türkiye'ye kaçırıldığı vurgulandı. Lübnan kökenli aşiretin Türkiye üzerinden çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya'daki yaşlıları dolandırdığı vurgulandı. Aşiret reisi İbrahim Miri'nin soygun, uyuşturucu ticareti ve çete suçlarından sicilinin kabarık olduğu belirtiliyor.i birçok ünlü ismi de savundu.