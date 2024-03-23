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Almanya'daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar | Yasemin Gündoğan'a yardım eden aşiret ortaya çıktı! İşte firarın perde arkası

Almanya’da çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan ve 1033 gün sonra Bremen Havalimanı’nda teslim olan Yasemin Gündoğan’ın pasaportunda Yasemın Guendogan yazdığı için fark edilmediği öğrenildi. Öte yandan Gündoğan'ın hırsızlık yaptıktan sonra Almanya'dan kaçmasını Miri Aşireti'nin sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 07:02 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:30
Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar | Yasemin Gündoğan’a yardım eden aşiret ortaya çıktı! İşte firarın perde arkası

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Bremen'de çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro'yu (yaklaşık 280 milyon lira) akıl almaz bir yöntemle çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, 3 yıl boyunca peşine takılan onca dedektife rağmen her defasında izini kaybettirmeyi başardı.

1033 gün süren takipte dedektifler, en son Gündoğan'ın e-mail adresine Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta lüks bir yattan girdiğini tespit etmesine rağmen, genç kadının izine bir türlü ulaşılamadı.

Yasemin GündoğanYasemin Gündoğan

Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı Blondy (Sarışın) lakaplı Yiğit Tufan, İzmir'de yakalanıp tutuklanmıştı.

SOYADINDAKİ 'E' DETAYI
İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranan Yasemin Gündoğan, 19 Mart Salı günü Almanya'da havalimanında polise teslim oldu. Hakkında Ankara 9. Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı olan Yasemin Gündoğan'ın nasıl yurtdışına çıktığı ile ilgili düğüm çözüldü.

Almanya vatandaşı olan Gündoğan'ın pasaport kontrol polisine Alman pasaportuyla başvurduğu belirlendi. Pasaportunda isminin 'Yasemin Guendogan' yazması nedeniyle kontrol memuru, Gündoğan'ın arandığını sistemden göremedi ve uçağa binmesine izin verdi.

Yasemin'in İstanbul Havalimanı'ndan Türk Havayolları'na ait uçakla 08.30'da Bremen'e gittiği öğrenildi. Avukatı tarafından dış hatlar terminalinde karşılanan Gündoğan, bir süre durum değerlendirmesi yaptıktan sonra polise teslim oldu. Hakim karşısına çıkan Gündoğan, Bremen-Oslebeshausen Hapishanesi'ne sevk edildi.

AVUKATI ÜNLÜ BİR İSİM
Gündoğan'ın teslim olması Almanya basınında da büyük yankı uyandırırken, genç kadını, Almanya'daki suç ortağı Büşra Satılmış'ın da avukatı olan Almanya'nın en ünlü avukatlarından Burkhard Benecken'in savunacağı ortaya çıktı. Benecken, Almanya'da geçmişte birçok ünlü ismi savundu.

Gündoğan'ın suç ortağı Yiğit TufanGündoğan'ın suç ortağı Yiğit Tufan

NASIL KAÇTI?
Öte yandan Yasemin Gündoğan (30) ile ilgili yeni iddia daha gündeme geldi. Buna göre Gündoğan'ın hırsızlık yaptıktan sonra Almanya'dan kaçmasını Miri Aşireti sağladı.

Gündoğan'ın aşiret mensubu iki kişi tarafından Türkiye'ye kaçırıldığı vurgulandı. Lübnan kökenli aşiretin Türkiye üzerinden çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya'daki yaşlıları dolandırdığı vurgulandı. Aşiret reisi İbrahim Miri'nin soygun, uyuşturucu ticareti ve çete suçlarından sicilinin kabarık olduğu belirtiliyor.i birçok ünlü ismi de savundu.

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