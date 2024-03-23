Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar | Yasemin Gündoğan’a yardım eden aşiret ortaya çıktı! İşte firarın perde arkası

Bremen'de çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro'yu (yaklaşık 280 milyon lira) akıl almaz bir yöntemle çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, 3 yıl boyunca peşine takılan onca dedektife rağmen her defasında izini kaybettirmeyi başardı.

1033 gün süren takipte dedektifler, en son Gündoğan'ın e-mail adresine Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta lüks bir yattan girdiğini tespit etmesine rağmen, genç kadının izine bir türlü ulaşılamadı.