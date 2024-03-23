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Kadıköy'de olay görüntüler: Trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı

İstanbul Kadıköy'de minibüs şoförü ile kadın sürücü arasında tarışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar araçlarından indi. Minibüs şoförünün kadın sürücüye saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 10:36 Güncelleme 23 Mart 2024, 10:57
Kadıköy’de olay görüntüler: Trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı

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İstanbul Kadıköy'de minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı.

Kadıköy'de olay görüntüler: Trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı

Olay ,Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde ilerleyen panalvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı.

KADIN ARACINDAN İNEREK TEPKİ GÖSTERDİ&
Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi.

KADINA SALDIRDI
Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı. Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu.

Çevredeki vatandaşlar araya girerek İki sürücü araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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