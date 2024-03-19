15 saat aç kalarak Ramazanda kilo vermenin sırrı ortaya çıktı: 10 kilo verdiren Ramazan diyet listesi!

Menü 3
3 adet ızgara köfte
Közlenmiş sebze salatası
1 su bardağı naneli ayran
Salata (örneğin turp salatası)
2 dilim ekmek
Adaçayı veya yeşil çay (şişkinliği önlemek için)
Ara Öğünler
Yemekten yarım saat sonra çilek veya bir porsiyon sütlü tatlılar (haftada bir gün)
Yemekten bir saat sonra bir bardak şekersiz limonata veya ev yapımı armut kompostosu
Haftada 2 gün ev yapımı dondurma (2 top)
NOTLAR
-İftardan sonra mutlaka yürüyüş yapın.
-Sahurda su tüketmeyi ihmal etmeyin.
-İftar ve sahurda dengeli beslenmeye özen gösterin, sebze ve meyve tüketimine önem verin.
- Oruç tutan kişilerin sağlığına zarar verebilecek durumları göz önünde bulundurarak, özellikle tansiyon ve şeker hastalığı gibi durumlar için uygun beslenme programını takip edin veya bir sağlık uzmanına danışın.