15 saat aç kalarak Ramazanda kilo vermenin sırrı ortaya çıktı: 10 kilo verdiren Ramazan diyet listesi!

Ramazan ayı, oruç tutanlar için hem manevi bir deneyim hem de beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin bir zamanıdır. Ancak sağlıklı bir şekilde oruç tutmak ve kilo almamak için dengeli bir diyet önemlidir. Uzmanlar, ramazan ayında sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü için bazı önerilerde bulunuyor.