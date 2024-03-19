7/24 Yiyoruz Ama... Canan Karatay En Zararlı Besini Açıkladı!

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için kılavuz niteliğindeki önerilerine bir yenisini ekledi. Ünlü profesör Dr. Canan Karatay, sağlık ve beslenme konusundaki açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak, insanların günlük hayatta sıkça tükettiği ancak sağlık açısından zararlı olduğunu belirttiği bir besini açıkladı.İşte o besin...