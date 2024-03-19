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Ankara Keçiören'de inşaat çöktü: 2’si ağır 6 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kösrelik Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir bina çöktü. 2’si ağır toplam 6 işçi yaralandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 13:10 Güncelleme 19 Mart 2024, 13:16
Ankara Keçiören’de inşaat çöktü: 2’si ağır 6 yaralı

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Ankara'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2'si ağır toplam 6 işçi yaralandı. Olay, dün öğlen saatlerinde Keçiören ilçesi Kösrelik Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın yıkıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu göçük altında kalan 6 işçi kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere nakledilen işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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