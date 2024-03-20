285 Gün İçinde Bu İşlemi Yaptırmayan Yandı! Son Tarih Belli Oldu! Ehliyetler İçin Tarihi Karar!

EHLİYET YENİLEME SÜRECİ: ADIM ADIM YAPILMASI GEREKENLER
Ehliyet yenileme işlemi, belirlenen adımların takip edilmesiyle kolaylıkla gerçekleştirilebilir. İşte yenileme sürecinde sürücülerin tamamlaması gereken adımlar:
Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Sürücüler, kimlik kartı veya pasaport, güncel biometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, kan grubu belgesi (sağlık raporunda yer alıyorsa bu maddeye gerek yok), mevcut ehliyet ve adli sicil kaydı gibi belgeleri hazırlamalıdır.
Randevu Alınması: Ehliyet yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınmalıdır.
Yenileme Ücretinin Ödenmesi: Yenileme işlemi için 15 TL'lik ücretin ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret, 12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedelini içermektedir.
Yenileme süreci, sadece mevcut ehliyetlerin güncellenmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda trafikteki güvenliği artırmak ve sürücülerin güncel bilgilere sahip olmalarını sağlamak amacını taşıyor. 2024 sonrasında eski tip ehliyetlerle yakalanan sürücülerin ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklarını unutmamak gerek.