285 Gün İçinde Bu İşlemi Yaptırmayan Yandı! Son Tarih Belli Oldu! Ehliyetler İçin Tarihi Karar!

Trafik ve sürücü güvenliğinin önemini her fırsatta vurgulayan yetkililer son dönemde ehliyet yenileme süreçlerine dair önemli bir uyarıda bulundu. Geçtiğimiz günlerde 2016 öncesi alınmış olan B sınıfı ehliyet sahiplerine önemli bir uyarı geldi. Artık sürenin dolmakta olduğu ve yenileme işleminin zorunlu hale getirildiği duyuruldu.