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Son dakika: İstanbul Zeytinburnu'nda iş merkezinde yangın

Son dakika haberleri... İstanbul Zeytinburnu'nda 12 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında hafif yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 13:13 Güncelleme 19 Mart 2024, 13:32
Son dakika: İstanbul Zeytinburnu’nda iş merkezinde yangın

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Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katında bulunan ilaç firmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ufak çaplı patlamaların yaşandığı olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Binada bulunanlar dışarı çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Zeytinburnu'nda iş merkezinde yangın

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Yangın sırasında hafif yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan Can Önder, yangın sırasında iş merkezinde olduğunu, ilk etapta patlama yaşandığını ve herkesin dışarı çıktığını söyledi.

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