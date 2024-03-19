Çamaşır etiketindeki üçgenin anlamı ortaya çıktı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu...

Uzun yıllar boyunca, kıyafetlerin etiketlerinde bulunan üçgen sembolü, birçok tüketici için bir gizem oluşturuyordu. Ancak son araştırmalar, bu sembolün aslında kıyafetin bakımıyla ilgili önemli bir bilgi verdiğini ortaya koydu.
Uzun yıllar boyunca, kıyafetlerin etiketlerinde bulunan üçgen sembolü, birçok tüketici için bir gizem oluşturuyordu. Ancak son araştırmalar, bu sembolün aslında kıyafetin bakımıyla ilgili önemli bir bilgi verdiğini ortaya koydu.
ÜÇGEN SEMBOLÜ
Bu sembol, kumaşı temizlemek ve beyazlatmak için kullanabileceğiniz ürünleri belirtir. Ancak, üzerindeki işaretler sembolün ne tür ürünlerle temizlenebileceğini belirler.
ÇAPRAZ ÇİZGİLER
Üçgenin üzerine iki çapraz çizgi çizilmişse, bu klor veya ağartıcı kullanımının yasaklandığını gösterir. Bu kumaşlar, bu tür kimyasalların zarar verebileceği daha hassas kumaşlardır.
EĞİK ÇİZGİLER
Eğer üçgenin üzerine iki eğik çizgi çizilmişse, sadece oksijenli ürünlerin kullanılması gerektiğini belirtir. Bu tür ürünler, kumaşa daha nazik bir şekilde temizlik sağlar ve kumaşın ömrünü uzatır.