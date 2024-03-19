Çamaşır etiketindeki üçgenin anlamı ortaya çıktı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu...

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Uzun yıllar boyunca, kıyafetlerin etiketlerinde bulunan üçgen sembolü, birçok tüketici için bir gizem oluşturuyordu. Ancak son araştırmalar, bu sembolün aslında kıyafetin bakımıyla ilgili önemli bir bilgi verdiğini ortaya koydu.

ÜÇGEN SEMBOLÜ Bu sembol, kumaşı temizlemek ve beyazlatmak için kullanabileceğiniz ürünleri belirtir. Ancak, üzerindeki işaretler sembolün ne tür ürünlerle temizlenebileceğini belirler.