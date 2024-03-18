’Yeşil elmas’ diyorlar! Tarlada 25 TL, tabakta 350 TL’den satılıyor! Yetiştiren köşeyi döner!

Enginar Ekimi ve Bakımı

Ekim Derinliği ve Aralığı: Enginar fidanları, yaklaşık 60-80 cm aralıklarla ve 20-30 cm derinliğe ekilmelidir. Bu, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için yeterli alan sağlar.

Sulama: Enginar, düzenli sulamayı sever, ancak toprağın aşırı suyla doymasından kaçınılmalıdır. Bitkilerin su ihtiyacı, hava koşullarına ve toprağın cinsine göre değişiklik gösterebilir.