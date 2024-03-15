SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul Havalimanı'nda kalan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi

Oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemeyen ve bu nedenle İstanbul Havalimanı'nda kalan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 17:38 Güncelleme 15 Mart 2024, 17:41
İstanbul Havalimanı’nda kalan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani Silivri Geri Gönderme Merkezi’ne yerleştirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, oturum süresi dolduğu için ülkesi İran'a gitti.

Burada Kanada vizesi için yaptığı başvurusu reddedilen Kaviani, ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Terminal Filmi Türkiye'de gerçek oldu!

Kaviani'nin Ankara'da, Kanada için yaptığı vize başvurusu da kabul edilmedi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'na gelen Kaviani, vizesi olmadığı için Kanada'ya gidemedi. Shiva Kaviani bir ayı aşkın süre İstanbul Havalimanı'nda kaldı.

İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu ve giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Kaviani, buradaki sandalyelerde ve koltuklarda uyudu.

Haberlere konu olmasının ardından havalimanından ayrılan Kaviani, dün tekrar İstanbul Havalimanı'na döndü.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'nda görevli polisler, Kaviani'nin barınması için İstanbul Göç Müdürlüğü ile irtibata geçti. Yapılan görüşmelerin ardından tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Dr. Shiva Kaviani, İstanbul Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaviani'nin işlemleri tamamlanana kadar Silivri Selimpaşa'daki Geri Gönderme Merkezi'nde kalacağı öğrenildi.



AKILLARA TERMİNAL FİLMİNİ GETİRDİ

Kaviani'nın yaşadıkları, akıllara dünyaca ünlü aktör Tom Hanks'in başrolünde olduğu, Steven Spielberg imzalı Terminal adlı filmi getirdi. 2004 yapımı filmde, Büyük Britanya'ya gitmek isteyen ancak başarılı olamayınca 18 yıl boyunca Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan İran vatandaşı Karimi Nasseri'nin gerçek hikâyesi senaryolaştırıldı. Filmin baş karakteri olan Viktor Navorski (Tom Hanks), New York'a gitmek istiyor ancak ülkesi Krakozya'da (hayali bir Doğu Avrupa ülkesi) askeri darbe olunca aylarca havalimanı terminalinde yaşamak zorunda kalıyor.

Terminal filmi Türkiyede gerçek oldu! İranlı kadın, vize alamadı I Havalimanında sıkışıp kaldıTerminal filmi Türkiyede gerçek oldu! İranlı kadın, vize alamadı I Havalimanında sıkışıp kaldı
Terminal filmi Türkiye'de gerçek oldu! İranlı kadın, vize alamadı I Havalimanında sıkışıp kaldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Başkan Erdoğan’dan Van Mitinginde önemli açıklamalar | CHP-DEM’e ayar üstüne ayar | İşin içine deste deste para girdi
Türk Telekom
CHP’deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: 41 milyon değil 25 milyon
Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
Hintli sözde Ruhani lider Sadhguru dünyayı yok etmek istiyor! Küresel elitlere açık destek: Yüzde 94’ü yok olmalı
2024 Gaziantep Aile Yılı
ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Bülent Cihantimur’un ifadesi ortaya çıktı! Bülent Cihantimur’un Tayyargiller dosyasında ne işi var?
Para kulelerinde Ekrem’in parmak izi! Özgür Özel suçu Canan Kaftancıoğlu’na yıkma peşinde... Fatih Keleş’in ifadesi alındı sıra Tuncay Yılmaz’da!
NATO’dan Türkiye mesajı! Jens Stoltenberg savunmadaki adımları övdü... Flaş Erdoğan sözleri
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları! Öğretmen, polis, avukat, doktor...
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Merkez’in tahmin anketi hesapları değiştirdi! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaşları
Yeni ifşa! Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı! İBB’den Çeşme’ye kadar... Kalfa Adem, Fatih Keleş Rezzan Neslihan Vural...
Mert Hakan’dan İsmail Kartal’a şok hareket! İşte o görüntüler...
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den bir CHP’ye bir İmamoğlu’na: Esenyurt’ta DEM’leniliyor! Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor
SON DAKİKA