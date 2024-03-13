PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Yaşam Haberleri

Terminal filmi Türkiye'de gerçek oldu! İranlı kadın, vize alamadı I Havalimanında sıkışıp kaldı

İstanbul Havalimanı, bir aydır bir akademisyenin iç acıtan hayat hikâyesine ev sahipliği yapıyor. İranlı Shiva Kaviani, oturum süresi dolduğundan Kanada’ya gidemiyor. Siyasi yasaklı olduğu için de ülkesine dönemiyor. Yaşlı kadın havaalanına sıkışmış durumda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:05
Terminal filmi Türkiye’de gerçek oldu! İranlı kadın, vize alamadı I Havalimanında sıkışıp kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren akademisyen Dr. Shiva Kaviani bir süre önce ülkesi İran'a gitti. Ancak iddialara göre hakkında siyasi yasak kararı alınınca ülkesinden ayrılarak Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Sonraki süreçte ise Kanada'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Ancak Kanada'daki oturum süresinin dolduğu belirtildi. Yeni vize de verilmeyince Shiva Kaviani ne Kanada'ya gidebildi ne de ülkesine dönebildi. Yaklaşık bir aydır çaresizce İstanbul Havalimanı'nda kalan Shiva Kaviani günlerdir çileli bir yaşam sürdürüyor.

ALANDA UYUYOR
Havalimanı personelinin yardımcı olmaya çalıştığı Kaviani için Kanada Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan ve kendisine bir çıkış yolu arayan Kaviani, Ankara'ya da gittiğini fakat sonuç elde edemediğini ifade etti.

Muhatap bulamadığının altını çizen Kaviani, kimsenin kendisiyle görüşmediğini, vejetaryen olduğu için havalimanında beslenme konusunda zorluk çektiğini, duş başta olmak üzere insani ihtiyaçlarını gideremediğini belirtti. Sandalyelerde uyumaya çalışan yaşlı kadın, bir aydır uykusuz olduğunu ve ayaklarında yaralar oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Shiva Kaviani, 2006-2014 arasında Türkiye, Kore, Kanada, Almanya, Hollanda, Çin, Yunanistan, Brezilya, Avusturya, İtalya, İngiltere, İspanya, Macaristan ve İsveç'te üniversiteler başta olmak üzere tıp, eğitim, felsefe, kültür ve bilim alanlarında 38 farklı uluslararası kongre, seminer ve konferansa katıldı.



TERMİNAL FİLMİNİ HATIRLATTI
Sabah'ta yer alan habere göre, Kaviani'nın yaşadıkları, akıllara dünyaca ünlü aktör Tom Hanks'in başrolünde olduğu, Steven Spielberg imzalı Terminal adlı filmi getirdi.

2004 yapımı filmde, Büyük Britanya'ya gitmek isteyen ancak başarılı olamayınca 18 yıl boyunca Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan İran vatandaşı Karimi Nasseri'nin gerçek hikâyesi senaryolaştırıldı. Filmin baş karakteri olan Viktor Navorski (Tom Hanks), New York'a gitmek istiyor ancak ülkesi Krakozya'da (hayali bir Doğu Avrupa ülkesi) askeri darbe olunca aylarca havalimanı terminalinde yaşamak zorunda kalıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de rezillik bitmez! Bilecik’te hikayemiz devam edecek diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Tarım Kredi Grubu
Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem!
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?
Başkan Erdoğan’dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar
İnsani Yardım Vakfı
Ticaret Bakanlığı uyardı: Dolandırıcılık vakaları giderek artıyor! İşte sahtekarların izledikleri yöntemler...
10 ay boyunca ödeniyor: İş arayanların bu kriteri sağlaması yeterli! 16 bin TL hesaplara yatıyor
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu!
Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleş’i savundu: Can bir yol arkadaşım | Para sayan kişi İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çıktı
Başkan Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak’ı ziyaret edecek! Terör örgütü PKK’ya büyük harekat hazırlığı
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?
CHP lideri Özgür Özel, İzmir’deki trafik çilesini itiraf etti! AK Parti’nin yaptığı Sabuncubeli Tüneli’nin faydasını anlattı
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı
SON DAKİKA