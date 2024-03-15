Hem katil oğlunu hem de paraları kaçırdı! Tayyargillerin davasından popo dokturu Bülent Cihantimur’un adı çıktı! İllegal işler, usulsüzlük...

Avukat Burak Erden, "Şüpheli Bülent Cihantimur hakkında haftada üç günde bir imza atma şeklinde bir adli tedbir kararı alındı. Kendisi ifadesini verdi. Eylem hanımla beraber hiç havalimanına gitmediğinden bahsetti. Hatta kendilerinin iş yerlerine doğru gitmek için anlaştıklarını, evden o onun için çıktıklarını, o şekilde anlaştıklarından bahsetti. Tabii burada şöyle bir durum var. Kendi şoförü havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini, çok net bir şekilde o güzergahları tek tek savcılık belirlemiş, anlatmış. Hiçbirisi ev ile iş arasındaki güzergah değil, havalimanı güzergahı üzerinde. Aracın şarjının bittiğini kendi şoförü ifade ediyor. Tabii kendisi böyle bir ifadede bulunmamış. Kendisinin oğluyla da hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz yani kendi oğlu sonuçta 5 yaşında bir çocuk değil 17 yaşında. O zamandan bu zamana kadar irtibat halinde olduklarını düşünüyoruz. Diğer türlüsü de hayatın doğal akışına aykırı. Fark farklı ifadeleri var tabii. Uzun bir ifadede bulunmuş kendisi. Adli tedbir uygulanacak. Haftada üç gün pazartesi, çarşamba, cuma günü gibi gördüm" dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE TEMAS KURMADIĞINDAN BAHSETMİŞ"

Avukat Erden, "Hiçbir şekilde temas kurmadığından bahsetmiş. Biraz önce de söyledim beş yaşında çocuk değil, 17 yaşında bir çocuk. Şunu da unutmamak lazım, Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u katlettiğinde 17 yaşındaydı. Yani bu 17 yaşından bahsettiğimiz insan... Yani çok küçük ve hukuken 18 yaşının altında bir çocuk. Ama burada ayrımlar var. 15-18 yaşın altında diyerek ayırabiliriz. Birçok ayrımı var. Ameliyattan sonra evine geçmiş sanırım. Tam orasını hatırlamıyorum yani biraz önce okudum ifadeyi. Annesi Eylem hanım haber vermiş. Kendisi gitmiş tabii ki hani bir şok halinde gitmiş. Ama ondan sonraki süreç biz iş yerimize çıktık diye anlaşmışlar. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz. Niye evden eşyayı alıp niye iş yerine gidersin o saatte. Tabi Ayşe Ceren tutuklanan çalışanıyla ilgili de ifadelerde bulunmuş. Resmen biraz daha ileri gitse ben Eylem hanımı da tanımıyorum, Ayşe Ceren'i de tanımıyorum diyecek. Belki oğlunu bile tanımıyorum diyecek yani tabii samimiyetsiz buluyoruz bu açıklamayı" şeklinde konuştu.

BABA CİHANTİMUR HAKKINDA FENOMEN DETAYI

Katil oğlu ve annesi Eylem Tok'un ABD'ye firar yolculuğunda rolü olan doktor baba Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu fenomen soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat'ın ardından soruşturulan 'Tayyargiller' olarak anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti de dosyaya girmişti. Tayyargiller çifti soruşturmasındaki 13 şüpheliden biri de Bülent Cihantimur'du.

Cihantimur'un tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenildi.