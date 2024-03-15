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Hem katil oğlunu hem de paraları kaçırdı! Tayyargillerin davasından popo dokturu Bülent Cihantimur'un adı çıktı! İllegal işler, usulsüzlük...

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur’un "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden, "Biz iş yerimize çıktık diye anlaşmışlar. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz. Niye evden eşyayı alıp niye iş yerine gidersin o saatte." dedi. Geçtiğimiz günlerde Bülent Cihantimur'un Dilan Polat'ın ardından soruşturulan Tayyargiller dosyasında şüpheli olarak yer aldığı ortaya çıkmıştı.Türkiye'de birden çok estetik merkezi bulunan Bülent Cihantimur ve eski eşinin ultra lüks yaşantısı da akıllara vergi kaçırma ve kara para aklama iddialarını getirdi. Çok geçmeden 'Tayyargiller' olarak anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti'nin davasından popo doktoru Cihantimur'un da adı çıktı. Geçen kasım ayında Tayyargiller ve popo doktoru dahil 13 fenomen hakkında "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan yurt dışında çıkış yasağı koyulduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 18:50 Güncelleme 15 Mart 2024, 18:53
Hem katil oğlunu hem de paraları kaçırdı! Tayyargillerin davasından popo dokturu Bülent Cihantimur’un adı çıktı! İllegal işler, usulsüzlük...

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Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'ya çarparak ölümüne neden olan Timur Cihantumur'un babası Bülent Cihantimur savcılığa ifade verdi. Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden, baba Cihantimur'un ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Avukat Erden, "Kendi şoförü havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini, çok net bir şekilde o güzergahları tek tek savcılık belirlemiş, anlatmış. Hiçbirisi ev ile iş arasındaki güzergah değil, havalimanı güzergahı üzerinde. Aracın şarjının bittiğini kendi şoförü ifade ediyor. Tabii kendisi böyle bir ifadede bulunmamış. Kendisinin oğluyla da hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz" dedi.

Aci ailesinin avukatından 'Bülent Cihantimur' açıklaması!

Aci ailesinin avukatlarından Burak ErdenAci ailesinin avukatlarından Burak Erden

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantumur lüks otomobiliyle 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Olayla ilgili bugün Timur Cihantumur'un babası Bülent Cihantimur İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi.

Baba Cihantimur, ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bülent Cihantimur'un ifadesinin ardından Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden İstanbul Adalet Sarayı önündeki Çağlayan Meydanında basın açıklaması yaptı. Avukat Erden, Timur Cihantumur'un babası Bülent Cihantimur'un ifadesinin alınmasıyla ilgili bilgi verdi.

Bülent Cihantimur Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi!

"HİÇBİRİSİ EV İLE İŞ ARASINDAKİ GÜZERGAH DEĞİL, HAVALİMANI GÜZERGAHI ÜZERİNDE"

Avukat Burak Erden, "Şüpheli Bülent Cihantimur hakkında haftada üç günde bir imza atma şeklinde bir adli tedbir kararı alındı. Kendisi ifadesini verdi. Eylem hanımla beraber hiç havalimanına gitmediğinden bahsetti. Hatta kendilerinin iş yerlerine doğru gitmek için anlaştıklarını, evden o onun için çıktıklarını, o şekilde anlaştıklarından bahsetti. Tabii burada şöyle bir durum var. Kendi şoförü havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini, çok net bir şekilde o güzergahları tek tek savcılık belirlemiş, anlatmış. Hiçbirisi ev ile iş arasındaki güzergah değil, havalimanı güzergahı üzerinde. Aracın şarjının bittiğini kendi şoförü ifade ediyor. Tabii kendisi böyle bir ifadede bulunmamış. Kendisinin oğluyla da hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz yani kendi oğlu sonuçta 5 yaşında bir çocuk değil 17 yaşında. O zamandan bu zamana kadar irtibat halinde olduklarını düşünüyoruz. Diğer türlüsü de hayatın doğal akışına aykırı. Fark farklı ifadeleri var tabii. Uzun bir ifadede bulunmuş kendisi. Adli tedbir uygulanacak. Haftada üç gün pazartesi, çarşamba, cuma günü gibi gördüm" dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE TEMAS KURMADIĞINDAN BAHSETMİŞ"

Avukat Erden, "Hiçbir şekilde temas kurmadığından bahsetmiş. Biraz önce de söyledim beş yaşında çocuk değil, 17 yaşında bir çocuk. Şunu da unutmamak lazım, Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u katlettiğinde 17 yaşındaydı. Yani bu 17 yaşından bahsettiğimiz insan... Yani çok küçük ve hukuken 18 yaşının altında bir çocuk. Ama burada ayrımlar var. 15-18 yaşın altında diyerek ayırabiliriz. Birçok ayrımı var. Ameliyattan sonra evine geçmiş sanırım. Tam orasını hatırlamıyorum yani biraz önce okudum ifadeyi. Annesi Eylem hanım haber vermiş. Kendisi gitmiş tabii ki hani bir şok halinde gitmiş. Ama ondan sonraki süreç biz iş yerimize çıktık diye anlaşmışlar. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz. Niye evden eşyayı alıp niye iş yerine gidersin o saatte. Tabi Ayşe Ceren tutuklanan çalışanıyla ilgili de ifadelerde bulunmuş. Resmen biraz daha ileri gitse ben Eylem hanımı da tanımıyorum, Ayşe Ceren'i de tanımıyorum diyecek. Belki oğlunu bile tanımıyorum diyecek yani tabii samimiyetsiz buluyoruz bu açıklamayı" şeklinde konuştu.

BABA CİHANTİMUR HAKKINDA FENOMEN DETAYI
Katil oğlu ve annesi Eylem Tok'un ABD'ye firar yolculuğunda rolü olan doktor baba Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu fenomen soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat'ın ardından soruşturulan 'Tayyargiller' olarak anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti de dosyaya girmişti. Tayyargiller çifti soruşturmasındaki 13 şüpheliden biri de Bülent Cihantimur'du.

Cihantimur'un tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenildi.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturmanın ilk savcısı sadece Öz çiftine ait Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ., Özlem Öz Sağlık ve Güzellik LTD. ŞTİ. ve Tasf. Halinde Enila Tekstil Ürünleri ve Kozmetik TİC. LTD. ŞTİ. şirketlerine kayyum atanmasını istedi. 3 şirkete kayyum atanırken Bülent Cihantimur'un estetik merkeziyle ilgili bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Öz çifti ve Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında, geçen kasım ayında "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan yurt dışında çıkış yasağı koyulduğu belirlendi.

ABD Timur Cihantimur ve Eylem Toku ne zaman iade edecek? Bülent Cihantimurun ifadesi ortaya çıktı! Bülent Cihantimurun Tayyargiller dosyasında ne işi var?ABD Timur Cihantimur ve Eylem Toku ne zaman iade edecek? Bülent Cihantimurun ifadesi ortaya çıktı! Bülent Cihantimurun Tayyargiller dosyasında ne işi var?

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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