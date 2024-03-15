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Talihsiz olay: Kaza yapan otomobilden inen anne-oğula başka araç çarptı

Son dakika haberleri... Aksaray'da bankete çarpan otomobilden inen anne ve oğluna başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 17:28 Güncelleme 15 Mart 2024, 18:03
Talihsiz olay: Kaza yapan otomobilden inen anne-oğula başka araç çarptı

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Aksaray'da bankete çarpan otomobilden inen Hasine Aktürk (35) ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk'e, başka bir araç çarptı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi.

Ankara'dan Hatay'a giden Hasine Aktürk yönetimindeki 06 DZH 489 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bankete çarptı.

ARAÇTAN İNEN ANNE VE OĞLUNA BAŞKA ARAÇ ÇARPTI
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk (12), otomobilden indi. Ancak bu sırada Kemal Tel'in (31) kullandığı 06 HT 165 plakalı otomobil, anne ve oğluyla araçlarına çarptı.

Kazada Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur ile araçtaki diğer çocukları Zeynep Emine (15) ve Ömer Taha Aktürk (5) ile diğer sürücü Kemal Tel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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