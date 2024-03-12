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Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü TIR kazasının ayrıntıları ortaya çıktı! Uyarıya bakmamış

Son dakika haberleri... Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olan TIR şoförünün, alt geçide girmeden metreler önce yer alan uyarı tabelalarını dikkate almadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 20:18 Güncelleme 12 Mart 2024, 08:59
Bakırköy’de 4 kişinin öldüğü TIR kazasının ayrıntıları ortaya çıktı! Uyarıya bakmamış

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Son dakika haberleri... Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybederken, hafif yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı.

Bakırköy'de feci kaza

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki sürücü Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla tırın dorsesindeki kese kağıtları boşaltılarak yükü hafifletilmeye çalışıldı. Daha sonra tırın dorsesi vinç yardımıyla kaldırılıp, altında kalan otomobil çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, TIR'ın kaldırılması için de çalışma yapıldı.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Mehmet F. gözaltına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

UYARI İŞARETLERİNİ DİKKAT ALMADI
Öte yandan TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.

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