Tuzla’da gaspçılar sert kayaya çarptı: 2 milyonu çalmak isterken yakalandılar

ÇANTAYI ALAMAYINCA KAÇTILAR Saldırganlardan ikisi mağdurun elindeki para dolu çantayı almaya çalışırken, arkada bulunan başka bir şüpheli havaya ateş etmeye başladı. Ancak şüpheliler, mağdurun elindeki çantayı almayı başaramayınca olay yerinden kaçtı.

Tuzla 'da içinde 2 milyon lira bulunan çantayı gasp etmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

POLİS YAKALADI Poliste ifade veren M.Ş., bir kuyumcudan 30 bin dolar ve 35 bin euro para bozdurduğunu kendisine verilen paralarla iş yerine dönmeye çalışırken saldırıya uğradığını anlattı. Kendisine saldıranları tanımadığını söyleyen M.Ş. şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Başakşehir'den çalındığı tespit edilen otomobilin izi Kocaeli, Gebze'de bulundu. Park edilmiş otomobil çevresinde pusu kuran polis ekipleri bir süre sonra aracı almaya gelen Celal P. (29) ve Ferdi P.'yi (20) gözaltına aldı.

18 SUÇ KAYDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Ferdi P.'nin daha önceden 18 suç kaydı olduğu, 3 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu ayrıca hakkında 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Celal P.'nin ise 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kimliği tespit edilen 3. şüphelinin ise yakalama çalışmaları başlatıldı.