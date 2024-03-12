İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında

İHH İnsani Yardım Vakfı, vakfın web sitesinde Zekat Hesaplama Modülü'nün aktif hale geldiğini duyurdu. Altın, gümüş ya da döviz gibi varlıklardan zekat hesaplaması yapan modüle ulaşmak için tıklayınız

Doğal afetler, savaşlar ve yoksulluk sebebiyle milyonlarca kişi zor şartlarda hayatlarına devam ediyor.

Dünyanın çok sayıda ülkesinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, bağışçıların emanet ettikleri zekatlarını da çeşitli coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Peki zekatınız ne kadar, nasÄ±l hesaplanÄ±yor r biliyor musunuz?

İHH yaptığı açıklama ile, vakfın web sitesinde Zekat Hesaplama Modülü'nün yayınlandığını duyurdu. Modül sayesinde vatandaşlar; altın, gümüş ya da döviz gibi varlık bilgilerini girerek mal varlıklarının zekât vermeyi gerektirip gerektirmediğini öğrenebiliyor.