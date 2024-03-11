Sahurda yumurta yiyenlere dikkat! Canan Karatay uyardı: Tehlikeli olabilir

Yıllardır konuyla ilgili yapılan haberlerin yanlış olduğunu ifade eden beslenme uzmanı, vatandaşlara seslenerek doğru beslenme alışkanlıklarına önem vermelerini istedi. Sağlık için az pişmiş yumurtanın faydalarına da değinen Karatay, bu besinin içerdiği kalsiyum, protein ve omega-3 açısından zengin olduğunu belirtti.