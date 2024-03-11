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Sahurda yumurta yiyenlere dikkat! Canan Karatay uyardı: Tehlikeli olabilir

Dr. Canan Karatay, yumurtanın sağlık için önemini vurgulayarak, sahurda tüketilen çok pişmiş yumurtanın zararlı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Karatay, yumurtanın içerdiği zengin vitamin ve minerallerle vücut için son derece faydalı bir besin olduğunu belirtti. Ancak, pişirme süresinin de önemine değinen uzman, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 17:56 Güncelleme 11 Mart 2024, 17:56
Sahurda yumurta yiyenlere dikkat! Canan Karatay uyardı: Tehlikeli olabilir

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Beslenme uzmanı Canan Karatay, son açıklamasında yumurtanın sağlık açısından önemine vurgu yaptı. Sahurda tüketilen yumurtanın önemine dikkat çeken Karatay, yumurtanın faydalarını ve doğru pişirme yöntemlerini vurguladı.

EN AZ 2 ADET YUMURTA

Beslenme alanındaki uzmanlığıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, sahur önerileriyle dikkat çekiyor. Yaptığı açıklamalarda, sahurda en az 2 adet haşlanmış yumurta tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, pişirme süresine de özel bir önem atfetti.

SAĞLIĞA FAYDALI OLMASI İÇİN 10 DAKİKA

Karatay, 10 dakika kuralına değinerek, yumurtanın vücut sağlığı için az pişmiş olması gerektiğini belirtti.

Yıllardır konuyla ilgili yapılan haberlerin yanlış olduğunu ifade eden beslenme uzmanı, vatandaşlara seslenerek doğru beslenme alışkanlıklarına önem vermelerini istedi. Sağlık için az pişmiş yumurtanın faydalarına da değinen Karatay, bu besinin içerdiği kalsiyum, protein ve omega-3 açısından zengin olduğunu belirtti.

10 KAT DAHA FAZLA KALSİYUM

Az pişmiş yumurta tüketiminin, bu vitamin ve minerallerin 3 kat daha etkili bir şekilde alınmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Hücre yenilenmesine destek olan ve kas-kemik sağlığını dengeleyen az pişmiş yumurtanın, birçok kişinin önceki inanışlarının aksine sağlığa daha fazla yarar sağladığına dikkat çeken Canan Karatay, beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeye çağırdı.

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