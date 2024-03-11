1999-2012 SGK girişi olana güneş gibi doğacak! Primi az olana 5400 gün 10 yıl ile erken emeklilik meşalesi yanacak

10 Yıl Primle Yaşa Bakılmadan Emekli Olmak Tarım işçileri, EYT düzenlemesi kapsamında yaşa bakılmadan emekli olabiliyorlar. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme günü koşuluyla EYT'den emekli olabiliyor. Bu imkan, 1984'te yapılan bir düzenlemeyle tarımda çalışanlara sosyal sigorta kapsamına girmeleriyle başladı. Sonrasında 2008'de tarım SSK uygulamasının sona ermesiyle, bu kişilere de emeklilik hakkı tanındı.

12.5-15 Yıl İle Emeklilik İçin Gerekenler SSK'lılar için kısmi emeklilik için 12.5 ve 15 yıl prim ödemesi gerekiyor. Şartlar şu şekilde: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500.

İlk sigortalı olduğu tarihi 1 Mayıs 2008 ve sonrası olanlar için ise başlangıç tarihine göre 4600 ile 5400 arası prim gününü doldurmaları gerekiyor.

Bağ-Kur'lular İçin En Az Ne Kadar Prim Lazım? Bağ-Kur'lular için kısmi emeklilik için işe giriş tarihi ne olursa olsun 5400 gün prim gerekiyor. Ancak yaş şartı değişiyor: 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı kadınlarda 56'ya, erkeklerde 58'e kadar çıkıyor. 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlarda ise 5400 günle emeklilik için yaş şartı kadınlarda 60, erkeklerde 62 oluyor.

Kısmi Emeklilikte Eksik Primler Borçlanmayla Tamamlanabilir Mi? Evet, eksik primler borçlanma yoluyla tamamlanabilir. Bu imkanı kullanarak ihtiyaçları kadar günü tamamlayabilirler.

Emekli Aylığına Büyüme Farkı 2023 yılı büyüme verileri, emekli olacakları da yakından ilgilendiriyor. Emekli aylıkları, prime esas kazançların güncellenmiş tutarı üzerinden bağlanıyor. 2023 yılında TÜFE artışı yüzde 64.77, GSYH artışı ise yüzde 4.5 olarak açıklandı. Bu verilere göre emekli aylıkları güncellenecek ve yeni emeklilerin aylığı 1,6612 katsayısı üzerinden hesaplanacak.