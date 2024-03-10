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Ramazan'da Market Çalışma Saatleri 2024! A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kaçta Kapanacak? Sahurda Fırınlar Açık mı?

Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlar, marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Özellikle sahur ve iftar zamanlarında ihtiyaçların karşılanması için marketlerin çalışma saatleri önem arz ediyor. İşte, A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi marketlerinin Ramazan ayındaki çalışma saatleri ve sahurda fırınların durumuyla ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 16:11 Güncelleme 10 Mart 2024, 16:11
Ramazan’da Market Çalışma Saatleri 2024! A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kaçta Kapanacak? Sahurda Fırınlar Açık mı?

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, vatandaşlar marketlerin çalışma saatleri ve sahurda fırınların durumu hakkında aramalarını arttırdı. Gıda ihtiyaçlarının yanı sıra günlük ihtiyaçların da karşılanması için marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin bilinmesi önem taşıyor. İşte, Ramazan'da A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi marketlerinin çalışma saatleri ile sahurda fırınlar hakkında merak edilenler...

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

Ramazan ayı için çalışma saatlerinde değişiklik olacağı belirtilmedi.

2024 SAHURDA FIRINLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan ayı 2024 yılında 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayacak gece yarısı ilk sahur yapılacak. 30 gün boyunca oruç tutacak kişiler iftar ve sahur sofralarında fırınlardan pide alacak. Fırın çalışma saatleri de Ramazan ayında sahurda fırınların açık olup olmadığını merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Birçok fırın, Ramazan ayında sahurda da açık olacak. Bu sebeple gece fırından pide ve ekmek almak isteyenler ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilirler.

RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2024

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.

Geçen yıl Türkiye'de Ramazan pidesinin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. Buna göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir." dedi.

BİM KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

A101 KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

ŞOK KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması yoğunluk durumuna göre 00.00'a kadar online hizmet vermektedir.

CARREFOUR KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Carrefour marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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