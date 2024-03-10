Ramazan’da Market Çalışma Saatleri 2024! A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kaçta Kapanacak? Sahurda Fırınlar Açık mı?

Geçen yıl Türkiye'de Ramazan pidesinin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. Buna göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir." dedi.

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ŞOK KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması yoğunluk durumuna göre 00.00'a kadar online hizmet vermektedir.