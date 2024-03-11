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Ramazanda ağız kokusu tarihe karışacak! 3 damlası 16 saat ferah nefes sağlayacak! Canan Karatay formülü duyurdu

Ramazan ayının manevi atmosferi ve bereketi tüm Müslümanları sararken, oruç tutarken ortaya çıkan ağız kokusu bazı kişiler için can sıkıcı bir problem haline gelebilir. Vücudun susuz kalması ve besin alımının azalması, ağız kokusunun en önemli nedenlerindendir. Neyse ki, bu sorunu hafifletmek ve Ramazan ayını daha keyifli geçirmek için yapabileceğimiz birçok şey var.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 10:55 Güncelleme 11 Mart 2024, 10:55
Ramazanda ağız kokusu tarihe karışacak! 3 damlası 16 saat ferah nefes sağlayacak! Canan Karatay formülü duyurdu

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Ramazan ayı, manevi değerleri yükseltmenin yanı sıra oruç tutma pratiğiyle birlikte bazı zorlukları da beraberinde getirir. Oruç süresince su ve enerji eksikliği, birçok kişinin karşılaştığı ağız kokusu sorununu tetikleyebilir. Ancak endişelenmeyin, çeşitli pratik önlemlerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

ORUÇ TUTARKEN AĞIZ KOKUSUNA ÇÖZÜM!

Ramazan ayında uzun süre besin ve sıvı alımının kısıtlanmasıyla birlikte ağız kokusu sorunu yaşayanlar için Prof. Dr. Canan Karatay'dan etkili bir çözüm önerisi geldi. Ünlü profesör, bir kâse ev yoğurduna bir yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu eklenerek yapılan mucize karışımın, ağız kokusunu önlemede etkili olduğunu vurguladı.

CANAN KARATAY'IN 16 SAAT AĞIZ KOKUSUNU ENGELLEYEN FORMÜL

Bir kâse ev yoğurdu hazırlayın.
İçine bir yemek kaşığı bal ekleyin.
Üzerine 3 damla limon suyu sıkarak karıştırın.

Karatay, bir kâse ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu sıkarak oluşturulan karışımın, ağız kokusuyla mücadelede etkili olduğunu vurguluyor. Yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sistemini düzenlerken, balın antibakteriyel özellikleriyle ağız içindeki bakteri oluşumunu engellediği belirtiliyor. Limon suyu ise mide asidini dengeleyerek sindirim sistemine destek oluyor.

DİĞER PÜF NOKTALAR

Dil Temizleyici Kullanın: Dil temizleyici kullanmak, dil üzerinde biriken bakterileri temizleyerek ağız kokusunu abizaltabilir.

Diş İpi Kullanımı: Diş aralarındaki temizliği sağlamak için düzenli olarak diş ipi kullanın.

Çinkolu Sakız Kullanın: Çinkolu sakız, ağızdaki bakterileri azaltarak ağız kokusunu önleyebilir.

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