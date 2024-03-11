Ramazanda ağız kokusu tarihe karışacak! 3 damlası 16 saat ferah nefes sağlayacak! Canan Karatay formülü duyurdu

Ramazan ayı, manevi değerleri yükseltmenin yanı sıra oruç tutma pratiğiyle birlikte bazı zorlukları da beraberinde getirir. Oruç süresince su ve enerji eksikliği, birçok kişinin karşılaştığı ağız kokusu sorununu tetikleyebilir. Ancak endişelenmeyin, çeşitli pratik önlemlerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

ORUÇ TUTARKEN AĞIZ KOKUSUNA ÇÖZÜM!

Ramazan ayında uzun süre besin ve sıvı alımının kısıtlanmasıyla birlikte ağız kokusu sorunu yaşayanlar için Prof. Dr. Canan Karatay'dan etkili bir çözüm önerisi geldi. Ünlü profesör, bir kâse ev yoğurduna bir yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu eklenerek yapılan mucize karışımın, ağız kokusunu önlemede etkili olduğunu vurguladı.