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12 Mart 2024 Sahur Saati: Bu Gece Sahura Kaçta Kalkacağız? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 81 il...

İslam dünyası, 2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur vakitlerini merakla bekliyor. Bu kutsal ay, milyonlarca Müslüman için manevi bir hazırlık dönemini başlatıyor. Ramazan ayının müjdecisi olan ilk sahur, 11 Mart Pazartesi günü yapıldı.İşte 2024 il il sahur saatleri...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 11:10 Güncelleme 11 Mart 2024, 11:21
12 Mart 2024 Sahur Saati: Bu Gece Sahura Kaçta Kalkacağız? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 81 il...

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Ramazan ayı için geri sayım sona erdi. Günden güne "Sahura ne zaman kalkılacak?" sorularına yanıt arıyor. Ramazan ayında ilk sahur 10 Mart Pazar gününü, Pazartesiye bağlayan gece kalkılarak yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur saatleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki, bu gece sahura ne zaman kalkacağız? İşte detaylar...

BU GECE SAHURA KAÇTA KALKACAĞIZ?

İstanbul: 05:49

Ankara: 05:35

İzmir: 05:59

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ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

KİMLER ORUÇ TUTABİLİR?

İslâm'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî', 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187).
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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