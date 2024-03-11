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İnsülin iğnesi orucu bozar mı? Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet açıkladı

Ramazan ayı, birçok Müslüman için maneviyatın derinleştiği, sabır ve disiplinin ön plana çıktığı kutsal bir zaman dilimidir. Ancak bu dönemde oruç tutma pratiği, özellikle kronik sağlık sorunları olan bireyler için çeşitli zorlukları da beraberinde getirebilir. Diyabet hastaları bu grup içinde özel bir yer tutar, zira uzun süren açlık ve susuzluk halleri, kan şekeri düzeylerinin dengesizleşmesine yol açabilir. Bu nedenle, diyabet hastalarının Ramazan ayında oruç tutup tutmama konusu, hem bireylerin kendileri hem de sağlık profesyonelleri tarafından dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Peki insülin iğnesi orucu bozar mı? Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet açıkladı

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 22:47 Güncelleme 11 Mart 2024, 10:51
İnsülin iğnesi orucu bozar mı? Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet açıkladı

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Uzmanlara göre, uzun süreli açlık, diyabet hastalarının kan şekerini istikrarlı bir şekilde tutmalarını güçleştirebilir. İftar saatlerinde hızlı bir şekilde tüketilen yüksek karbonhidratlı ve şekerli yiyecekler ise kan şekerinde ani yükselişlere sebep olabilir. İşte detaylar...

ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, uzman doktor tarafından oruç tutması sakıncalı olduğu belirlenen kişiler oruç tutmayabilir diyor.

"Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler."

İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

Şeker hastalarının bir kısmı günün belli saatlerinde insülin iğnesi kullanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı insülin iğnesinin orucu bozmayacağını söylüyor.

"İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz."

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