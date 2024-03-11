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Hem Kolay Hem Tok Tutan Sahur Tarifi: Lalanga! Erzurumluların Favori Lezzeti!

Ramazan ayının bereketli sofralarına Erzurum mutfağından lezzetli bir tarif katılıyor: Lalanga. Özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezi haline gelen lalanga, hem pratik hem de doyurucu bir seçenek sunuyor. Yumurta, süt, un, tuz ve kaşar peyniri ile hazırlanan bu lezzetli tarif, Ramazan'da sofralarınıza renk katacak.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 11:06 Güncelleme 11 Mart 2024, 11:06
Hem Kolay Hem Tok Tutan Sahur Tarifi: Lalanga! Erzurumluların Favori Lezzeti!

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Erzurum mutfağının eşsiz lezzeti lalanga ile yapılan bu kolay tarif, sahur sofralarınıza bereket katacak. Hem pratik hazırlanışıyla hem de doyurucu içeriğiyle sofranıza lezzetli bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER:

  • 2 adet yumurta 🥚🥚
  • 1 su bardağı süt 🥛
  • 1 çay kaşığı tuz 🧂
  • 1 su bardağı un 🌾
  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 🧀

KIZARTMAK İÇİN:

  • Sıvı yağ ♨️

HAZIRLANIŞI

Uygun bir çırpma kabına 2 adet yumurtayı kırın ve iyice çırpın.

Ardından 1 su bardağı süt ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip çırpmaya devam edin.

1 su bardağı unu ilave edip tekrar çırpmaya devam edin. Kek hamuruna benzer akışkan bir kıvam elde etmelisiniz.

Son olarak, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve karıştırın.

Tavaya sıvı yağ ekleyin ve iyice ısınınca hamurdan 1'er yemek kaşığı kadar dökerek kızartın.

Altı güzelce kızaran hamuru çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Lalangaları arkalı önlü güzelce kızartarak servis tabağına alın. Aynı şekilde tüm hamuru kullanarak kızartmaya devam edin.

Dilerseniz peynirsiz veya yapışmaz tavada daha az yağ kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde dışı daha çıtır ve lezzetli olacaktır.

Lalangalarınız servise hazır! Afiyet olsun.

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