Hem Kolay Hem Tok Tutan Sahur Tarifi: Lalanga! Erzurumluların Favori Lezzeti!

Erzurum mutfağının eşsiz lezzeti lalanga ile yapılan bu kolay tarif, sahur sofralarınıza bereket katacak. Hem pratik hazırlanışıyla hem de doyurucu içeriğiyle sofranıza lezzetli bir alternatif sunuyor.
Erzurum mutfağının eşsiz lezzeti lalanga ile yapılan bu kolay tarif, sahur sofralarınıza bereket katacak. Hem pratik hazırlanışıyla hem de doyurucu içeriğiyle sofranıza lezzetli bir alternatif sunuyor.
MALZEMELER:
KIZARTMAK İÇİN:
HAZIRLANIŞI
Uygun bir çırpma kabına 2 adet yumurtayı kırın ve iyice çırpın.
Ardından 1 su bardağı süt ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip çırpmaya devam edin.
1 su bardağı unu ilave edip tekrar çırpmaya devam edin. Kek hamuruna benzer akışkan bir kıvam elde etmelisiniz.
Son olarak, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve karıştırın.
Tavaya sıvı yağ ekleyin ve iyice ısınınca hamurdan 1'er yemek kaşığı kadar dökerek kızartın.
Altı güzelce kızaran hamuru çevirerek diğer tarafını da pişirin.
Lalangaları arkalı önlü güzelce kızartarak servis tabağına alın. Aynı şekilde tüm hamuru kullanarak kızartmaya devam edin.
Dilerseniz peynirsiz veya yapışmaz tavada daha az yağ kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde dışı daha çıtır ve lezzetli olacaktır.
Lalangalarınız servise hazır! Afiyet olsun.