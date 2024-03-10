Oruçluyken sigara dumanı olan ortamda bulunmak orucu zayıflatır mı? Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı?

İslam alimleri ve din bilginleri, bu konuda çeşitli görüşlere sahiptir. Bazıları, sigara ve nargile dumanının orucu bozmayacağını savunurken, diğerleri bu maddelerin orucu geçersiz kılacağını ifade eder. İşte detaylar...
İslam alimleri ve din bilginleri, bu konuda çeşitli görüşlere sahiptir. Bazıları, sigara ve nargile dumanının orucu bozmayacağını savunurken, diğerleri bu maddelerin orucu geçersiz kılacağını ifade eder. İşte detaylar...
SİGARA VEYA KEYİF VERİCİ MADDE KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından (fecr-i sâdık) güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçlunun söz konusu yasak fiillerden uzak durması anlamındaki "imsak"in ihlal edilmesiyle oruç bozulur. Dolayısıyla yeme içme ve bu anlama gelen davranışlar orucu bozar (Merğinânî, el-Hidâye, 1/120-121; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/371).
Sigara, nargile gibi keyif veren tütün mamulleri ve uyuşturucu maddeleri kullanmak da oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/395, 410). Söz konusu maddeleri kullanan kişinin orucu bozulur.
SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?
Orucun temeli; yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durmaktan geçer. Oruç, tüm bunlardan nefsi mahrum bırakmak olduğu için dolayı, oruçluyken bu davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi her şeyi kapsam içine alır. Nargile, sigara gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ve uyuşturucular da tiryakilik nedeni ile kullanılan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.
Oruç tutan bir kişinin yanında yolda yanınızdan sigara içen birinin geçmesi ya da sigara içen başka birinin sigara dumanı gelirse sigara dumanı bu kişinin orucunu bozmaz. Oruçlu bir kişinin, sigara dumanına maruz kalması durumunda orucu bozulmaz. Ama sigara içilen bir ortamda zorunlu olmadıkça bilerek ve isteyerek kalmaması gerekir. Bu sayede tutulan oruç da riske girmez.
ORUÇLUYKEN SİGARA DUMANI OLAN ORTAMDA BULUNMAK ORUCU ZAYIFLATIR MI?
Oruçluyken sigara dumanına maruz kalmak orucu bozmaz. Fakat normalde sigara içen ve sigara, nargile gibi tiryakilik yapan ürünlerin kullanıldığı bir ortamda bilerek ve isteyerek bulunulmaması gerekir. Oruçluyken de bilerek sigara içmek orucu bozar ve bu durumda kaza gerektirir. Sigara dumanına maruz kalınması halinde ise oruç bozulmadığı zaman kaza edilmesine gerek kalmaz. Çünkü sigara dumanı nedeni ile oruç sakatlanmaz.
Orucun bozulması için vücuda bir besin ya da başka bir madde girmesi gerekir. Sigara dumanının bulunduğu bir ortamda yer alan kişi sigara dumanını solusa da vücuduna herhangi bir madde girişi olmaz. Bu nedenle de sigara dumanına maruz kalmak orucu bozmaz. Ama bilerek ve isteyerek herhangi bir zorunluluk bulunmadığı sürece sigara dumanının bulunduğu bir ortamda oruçlu bir kişinin bulunmaması gerekir.
NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?
Nikotin bandı, nikotin bağımlıların kullanması gereken tedavi amaçlı bantlardır. Nikotin bandı ise, orucu bozmaz. Çünkü kural olarak orucu bozan şeyler ise, vücuda normal yollarla giren yiyecek ve içecek maddeleri ile cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen merhem, yağ gibi maddeler, deri üzerindeki bulunan gözenekler ve deri altında bulunan kılcal damarlar yolu ile emilerek kana karışır. Ama cildin bu emişi ise, çok yavaş ve az olur. Diğer yandan da bu işlem aslında beslenme, yeme ve içme anlamına da gelmez. Bu nedenle de tutulan oruç bozulmaz.