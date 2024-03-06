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Gusül abdesti ne zamana kadar alınmalı? Cünüpken oruca niyet edilir mi? Sahurdan sonra gusül abdesti alınır mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayı, maneviyatın ve fedakarlığın doruğa ulaştığı, ruhun arınma ve tazelenme yolculuğuna çıktığı mübarek bir zamandır. Bu kutsal ayda oruç tutmak, sadece bedensel bir arınma değil, aynı zamanda nefsi terbiye etme, iradeyi güçlendirme ve manevi olgunluğa erişme vesilesidir. Oruçluyken gusül abdesti, temizlik ve ibadetin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Gusül, tüm bedeni yıkamak suretiyle maddi kirlerden arınmayı sağlarken, aynı zamanda manevi kirlerden de arınmaya yardımcı olur. Orucun manevi arınma ve yüceliğine katkıda bulunur. Peki, Gusül abdesti ne zamana kadar alınmalı? Cünüpken oruca niyet edilir mi? Sahurdan sonra gusül abdesti alınır mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 10:26 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:26
Gusül abdesti ne zamana kadar alınmalı? Cünüpken oruca niyet edilir mi? Sahurdan sonra gusül abdesti alınır mı? Diyanet açıkladı

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Ramazan ayı, Müslümanlar için bereketin, ibadetin ve dayanışmanın yoğun yaşandığı özel bir dönemdir. Oruç tutan Müslümanlar, sahur ile iftar arasında bir dizi ibadet ve adabı yerine getirirken, gusül abdesti almak da merak edilen bir konu haline gelmiştir. Peki, cünüpken oruca niyet edilir mi? İşte detaylar...

ORUÇLU İKEN İHTİLAM OLMANIN VEYA CÜNÜP OLARAK SABAHLAMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâvaî-Hindiyye, 1/200; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/400).

Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25 [1930-1931]; Müslim, Sıyâm, 76 [1109]).

SAHURDAN SONRA GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster sahurdan önce guslü gerektiren hale dair abdest sahurdan sonra alınır. Oruçlu iken ihtilam olma durumlarında da üzerinden bir namaz vakti geçmeden gusül alınarak oruca devam edilir.

Su ile gusül alma imkânı olmayan durumlarda teyemmümle gusül alınır ve oruca devam edilir.

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