Gusül abdesti ne zamana kadar alınmalı? Cünüpken oruca niyet edilir mi? Sahurdan sonra gusül abdesti alınır mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayı, Müslümanlar için bereketin, ibadetin ve dayanışmanın yoğun yaşandığı özel bir dönemdir. Oruç tutan Müslümanlar, sahur ile iftar arasında bir dizi ibadet ve adabı yerine getirirken, gusül abdesti almak da merak edilen bir konu haline gelmiştir. Peki, cünüpken oruca niyet edilir mi? İşte detaylar...