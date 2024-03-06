Gusül abdesti ne zamana kadar alınmalı? Cünüpken oruca niyet edilir mi? Sahurdan sonra gusül abdesti alınır mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayı, Müslümanlar için bereketin, ibadetin ve dayanışmanın yoğun yaşandığı özel bir dönemdir. Oruç tutan Müslümanlar, sahur ile iftar arasında bir dizi ibadet ve adabı yerine getirirken, gusül abdesti almak da merak edilen bir konu haline gelmiştir. Peki, cünüpken oruca niyet edilir mi? İşte detaylar...
ORUÇLU İKEN İHTİLAM OLMANIN VEYA CÜNÜP OLARAK SABAHLAMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâvaî-Hindiyye, 1/200; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/400).
Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25 [1930-1931]; Müslim, Sıyâm, 76 [1109]).