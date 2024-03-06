Eyüpsultan'daki kazada oğlunu yitiren baba Özer Acı'dan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok'a teslim ol çağrısı: "Adaletten kaçılmaz"

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Acı'nın babası Özer Acı , Sarıyer'deki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya şahit olan bir görgü tanığının "Oğuz biraz aşağıdaydı, ben 7-8 kişinin araca bindiğini gördüm, orada bir kadın sesi duydum ama aşağıda olduğum için göremedim." dediğini anlattı.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Acı'nın babası Özer Acı

Bu beyandan anlaşıldığı gibi Eylem Tok'un kazanın ardından oğlunu gelip aldığını dile getiren Acı, "Bizim çocuklarımızı orada bırakmış. Kendi kamuoyuna bir duyuru yapmış, biz yardım ettik, diye. Ama görgü tanığı arkadaş 'Bizim yanımızda bir kadın yoktu, ilk Oğuz ağabeyimizi ambulansa bindirdik, sonra diğer yaralıları ambulanslarla sevk ettikten sonra ben olay yerinden ayrıldım.' diyor. Eğer yardım ettiyse bu görgü tanığı olay yerinde niye görmemiş, bir feryadını, bir sızlamasını, haykırışını. Sadece yaptığı şey, oğlunu aramış, işte 112'yi oğlu aramış veya ona benzer bir şey diyor." ifadelerini kullandı.

BAZI YARALILARIN CEP TELEFONLARININ KAYIP OLDUĞU İDDİASI

Yaralılardan bazılarının telefonlarının kayıp olduğunu ileri süren Acı, "Oğlumun telefonu kaza yerinden 15 metre ötede bulunmuş, zaten oğlum da 8 metre aşağıdaymış. Fakat iki telefon kayıp. Bu kayıp telefonlardan biri güvenliğe bırakılıyor, daha sonra gelip alınıyor." diye konuştu.