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Eyüpsultan'daki kazada oğlunu yitiren baba Özer Acı'dan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok'a teslim ol çağrısı: "Adaletten kaçılmaz"

Eyüpsultan'daki 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada oğlunu kaybeden baba Özer Acı, yurt dışına kaçan anne Eylem Tok ile kazaya neden olan oğlunun adalete teslim olmasını istedi. Eylem Tok'un avukatı üzerinden yaptığı açıklamaya ilişkin Acı, "Gerçek bir anne evladını kaçırarak korumaya çalışmaz. Benim evladım ölünce 'Keşke benim de evladım ölseydi.' demesi lazım. Buradan sesleniyorum; bir an önce gel teslim ol. Şu an anne olarak hem kendine hem eski eşine hem evladına zarar veriyor. Adaletten kaçılmaz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 16:58 Güncelleme 06 Mart 2024, 17:28
Eyüpsultan’daki kazada oğlunu yitiren baba Özer Acı’dan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok’a teslim ol çağrısı: Adaletten kaçılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde 1 Mart'ta gece 23.50'de 17 yaşındaki T.C'nin kullandığı araçla, yol kenarında arıza nedeniyle bekleyen 3 ATV aracına çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Acı'nın babası Özer Acı, Sarıyer'deki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya şahit olan bir görgü tanığının "Oğuz biraz aşağıdaydı, ben 7-8 kişinin araca bindiğini gördüm, orada bir kadın sesi duydum ama aşağıda olduğum için göremedim." dediğini anlattı.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Acı'nın babası Özer AcıKazada hayatını kaybeden Oğuz Acı'nın babası Özer Acı

Bu beyandan anlaşıldığı gibi Eylem Tok'un kazanın ardından oğlunu gelip aldığını dile getiren Acı, "Bizim çocuklarımızı orada bırakmış. Kendi kamuoyuna bir duyuru yapmış, biz yardım ettik, diye. Ama görgü tanığı arkadaş 'Bizim yanımızda bir kadın yoktu, ilk Oğuz ağabeyimizi ambulansa bindirdik, sonra diğer yaralıları ambulanslarla sevk ettikten sonra ben olay yerinden ayrıldım.' diyor. Eğer yardım ettiyse bu görgü tanığı olay yerinde niye görmemiş, bir feryadını, bir sızlamasını, haykırışını. Sadece yaptığı şey, oğlunu aramış, işte 112'yi oğlu aramış veya ona benzer bir şey diyor." ifadelerini kullandı.

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BAZI YARALILARIN CEP TELEFONLARININ KAYIP OLDUĞU İDDİASI

Yaralılardan bazılarının telefonlarının kayıp olduğunu ileri süren Acı, "Oğlumun telefonu kaza yerinden 15 metre ötede bulunmuş, zaten oğlum da 8 metre aşağıdaymış. Fakat iki telefon kayıp. Bu kayıp telefonlardan biri güvenliğe bırakılıyor, daha sonra gelip alınıyor." diye konuştu.

Acı, Eylem Tok'un avukatı üzerinden yaptığı açıklamaya ilişkin de şunları kaydetti:

"Gerçek bir anne evladını kaçırarak korumaya çalışmaz. Benim evladım ölünce 'Keşke benim de evladım ölseydi.' demesi lazım. Ben asla ölmesini istemem ama içgüdülerle hareket etmek değil. Korku veya evladını kim döver. Adalete güvenmiyor mu? Bizim kolluk kuvvetine güvenmiyor mu? Güvensin, ben nasıl güveniyorsam o da güvensin. Onlara güvenmiyorsa koruma tutsun, korusun. Onun beyanların çoğu duygu şeyi... 'Ben teslim olacağım.' diyor. Yakalama kararı çıkmadan teslim olsaydı daha iyi değil miydi? O da bir yavrumuz. Yavrumuzun adalete teslim olmasını istiyorum. Buradan sesleniyorum; bir an önce gel teslim ol. Şu an anne olarak hem kendine hem eski eşine hem evladına zarar veriyor. Adaletten kaçılmaz. Muhakkak adalet tecelli edecektir."

HAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACIHAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACI

Ailenin avukatı Burak Erden ise kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın 1,5 yaşında çocuğu olduğunu söyledi.

Kaza yerinde, bazı telefonların kaybolduğuna yönelik iddialar olduğunu belirten Erden, "Bunları Eylem hanımın alıp almadığı yargılama aşamasında belli olacak. Biz hem anne hem de çocuk hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Annesinin delilleri karartmakla ilgili bir suçunun olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında yardım ve yataklık, çünkü alıyor yurt dışına kaçırıyor, üç dört saat içerisinde. Bu ileriki günlerde netleşecek." değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Acı, İ.G, T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Oğuz Murat Acı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

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