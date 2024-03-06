SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken geniz temizleyince ve balgam yutunca oruç bozulur mu, kaza gerekir mi? Diyanet açıklaması...

Ramazan ayları geldiğinde, oruç tutan Müslümanlar arasında geniz akıntısıyla ilgili sorular gündeme gelmeye başladı. Oruçlu iken karşılaşılan geniz akıntısının, orucu bozup bozmadığı merak edilen bir konu haline geldi. Peki, oruçluyken balgam yutmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 16:09 Güncelleme 06 Mart 2024, 16:09
Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken geniz temizleyince ve balgam yutunca oruç bozulur mu, kaza gerekir mi? Diyanet açıklaması...

Ramazan aylarının gelmesiyle birlikte, oruç tutan Müslümanlar arasında geniz akıntısıyla ilgili sorular gündeme gelmeye başladı. Oruçlu iken karşılaşılan geniz akıntısının, orucu bozup bozmadığı merak konusu haline geldi. Bu bağlamda, oruçluyken balgam yutmak konusu da dikkat çekiyor. İşte detaylar...

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutan bireylerin sıkça merak ettiği konulardan biri, balgam yutmak gibi vücut tarafından doğal olarak üretilen salgıların orucu bozup bozmadığıdır. İslam dini açısından, orucun bozulup bozulmadığını belirleyen kriterler arasında dışarıdan alınan maddeler bulunur. Ancak, balgam yutmak durumu, vücudun kendi işleyişinin bir parçası olduğundan dolayı orucu geçersiz kılmaz.

ORUÇLUYKEN GENİZ AKINTISI ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI!

Dini fıkıh kitaplarında da bu konu açıklığa kavuşturulmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul gören görüş geniz akıntısının orucu bozmadığı yönündedir.

Hanefi mezhebine göre "Ağız dolusu bile olsa kendi isteği dışında kusmak, balgam ya da burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlılığı tükürük ile yutmak orucu bozmamaktadır. " Dolayısı ile burun akıntısının yutulması orucu sakatlamamakta oruca herhangi bir zarar vermemektedir.

📢 Oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler! Hastayken oruç tutulur mu? Hangi durumlarda oruç tutulması gerekmez? Diyanet duyurdu📢 Oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler! Hastayken oruç tutulur mu? Hangi durumlarda oruç tutulması gerekmez? Diyanet duyurdu
📢 Oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler! Hastayken oruç tutulur mu? Hangi durumlarda oruç tutulması gerekmez? Diyanet duyurdu
Niyetliyken ağız dolusu kusunca oruca devam edilir mi, kaza gerekir mi? Kusmak orucu bozar mı? Diyanet duyurduNiyetliyken ağız dolusu kusunca oruca devam edilir mi, kaza gerekir mi? Kusmak orucu bozar mı? Diyanet duyurdu
Niyetliyken ağız dolusu kusunca oruca devam edilir mi, kaza gerekir mi? Kusmak orucu bozar mı? Diyanet duyurdu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEM’e istikamet çizdi: Özgür Özel’e ’kayyum’ talimatı
Eyüpsultan’da 5 kişiye çarpan oğlu Timur Cihantimur Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı! Skandal savunma: Annelik iç güdüsü
Kılıçdaroğlu’ndan kasetvari İmamoğlu dosyası! Kurultaydaki akçeli işler ve ’Ekremci’ delege borsası yargıya taşınacak iddiası
Almanya’da Bundeswehr sızıntısının ardından yeni skandal: Savunma Bakanlığının verileri dünyaya açık! Şifre: 1234
CHP ile DEM Parti arasında kirli ittifak | Al birini vur ötekine! Biri İHA düşmanı çıktı diğeri PKK kuryesinin yeğeni
İşte Yaşam Vadileri gerçeği! Ekrem İmamoğlu yaptık dedi yine algı çıktı
Kadınlar mı daha fazla yaşıyor erkekler mi? Yaş yükseldikçe dengeler değişti! İstihdama damga vuran il...
Kamu çalışanları dikkat! Bakan Vedat Işıkhan’dan ’toplu sözleşme ikramiyesi’ açıklaması: CHP yüzünden aylıkları 345 TL azalacak
Süper Salı’da sandıktan rövanş çıktı! ABD’de seçimin kaderi belirleniyor: Trump’dan zafer konuşması Biden’a Gazze darbesi
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
CHP’nin ’uzlaştığı’ ittifak ortaklarına bakın! EYP’li saldırı hazırlığındaki 4 DEM Partili yakandı
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun işçi kıyıma rakamlarla tepki gösterdi: Bu adaletsiz, liyakatsiz, iş bilmez anlayış son bulacak
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın Süleymaniye sorumlusu, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın koruması Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi
Ramazan fırsatçılarına ayar verildi! Kıyma ve kuşbaşı fiyatları sabitlendi
SON DAKİKA