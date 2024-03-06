Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken geniz temizleyince ve balgam yutunca oruç bozulur mu, kaza gerekir mi? Diyanet açıklaması...

Ramazan aylarının gelmesiyle birlikte, oruç tutan Müslümanlar arasında geniz akıntısıyla ilgili sorular gündeme gelmeye başladı. Oruçlu iken karşılaşılan geniz akıntısının, orucu bozup bozmadığı merak konusu haline geldi. Bu bağlamda, oruçluyken balgam yutmak konusu da dikkat çekiyor. İşte detaylar...
BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç tutan bireylerin sıkça merak ettiği konulardan biri, balgam yutmak gibi vücut tarafından doğal olarak üretilen salgıların orucu bozup bozmadığıdır. İslam dini açısından, orucun bozulup bozulmadığını belirleyen kriterler arasında dışarıdan alınan maddeler bulunur. Ancak, balgam yutmak durumu, vücudun kendi işleyişinin bir parçası olduğundan dolayı orucu geçersiz kılmaz.
ORUÇLUYKEN GENİZ AKINTISI ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI!
Dini fıkıh kitaplarında da bu konu açıklığa kavuşturulmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul gören görüş geniz akıntısının orucu bozmadığı yönündedir.