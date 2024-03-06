Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken geniz temizleyince ve balgam yutunca oruç bozulur mu, kaza gerekir mi? Diyanet açıklaması...

Hanefi mezhebine göre "Ağız dolusu bile olsa kendi isteği dışında kusmak, balgam ya da burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlılığı tükürük ile yutmak orucu bozmamaktadır. " Dolayısı ile burun akıntısının yutulması orucu sakatlamamakta oruca herhangi bir zarar vermemektedir.