40 yıllık fırıncılar bile kıskançlıktan çatlayacak! Evde puf puf, çıtır çıtır 10 dakikada kolay Ramazan Pidesi tarifi püf noktaları...

🌡️ Mayalanmış Hamur Kontrolü: Hamurun mayalanıp mayalanmadığını kontrol etmek için parmak izi testini yapın. Eğer parmak izi hamurda kalıyorsa, mayalanma tamamlanmış demektir. 🔥 Önceden Isıtılmış Fırın: Fırını önceden ısıtın ve pideleri sıcak bir ortamda pişirin. Bu, pidelerin kabarmasını ve üzerinin kıtır olmasını sağlar. 🧊 Dinlendirme: Pideleri fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlendirin. Bu, içerideki buharın dağılmasına ve pidenin daha iyi kesilmesine yardımcı olur.

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ Malzemeler 1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 yumurta (içine sarısı, üstüne beyazı)

1 tatlı kaşığı şeker

4,5 su bardağı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya (10 gr) veya yarım paket yaş maya

Üzeri için susam ve çörek otu

Yapılışı Mayayı ılık süt ve su karışımına ekleyerek eritin. Şekerle birlikte karıştırın ve mayanın kabarması için birkaç dakika bekletin.

Geniş bir kaseye unu alın. Ortasını havuz gibi açın.

Kabaran mayalı karışımı unun ortasına dökün. Üzerine yumurta beyazını, sıvı yağı ve tuzu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru streç film veya temiz bir bezle örtüp, sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.