Evde kalan makarnayı böyle değerlendirin! Fazla makarna pişirdiyseniz atmayın! Daha lezzetli bir şey yok

Patatesleri haşlayıp soyun. Makarnaları haşlayın, süzün ve durulayın. Geniş bir kapta patatesleri ezin, ezilmiş sarımsak, doğranmış maydanoz, rendelenmiş eski kaşar peyniri, panko ve boncuk makarnayı ekleyip iyice karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin. Hazırladığınız karışımdan köfte büyüklüğünde parçalar koparıp unlu ellerle şekil verin. Üzerine biraz un serpin.

Büyük bir tavayı ısıtın ve köfteleri her iki tarafı da altın rengi oluncaya kadar kızartın.

Emici kâğıdın üzerine alarak sıcak olarak servis yapın.

Bu makarna köftesi tarifi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda ekonomik olmasıyla da dikkat çekiyor. İster akşam yemeğinde, ister çay saatlerinde tüketebileceğiniz bu nefis tarif, kapıda misafirlerinize sunabileceğiniz ideal bir atıştırmalık olacak. Deneyenlerin favorisi olmaya aday! Afiyet olsun!