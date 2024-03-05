Bir türlü çocuğu olmayanlara 1000 yıllık reçete! İbn-i Sina’dan kısırlığa çare olan şifalı kür

İbni-i Sina'nın tıp alanındaki katkıları, özellikle hastalıkların tedavisinde doğal yöntemlere verdiği önemle öne çıkıyor. Doğanın sunduğu zengin kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği kürler, onun "Her derde deva" olarak nitelendirilmesine neden oluyor.
KISIRLIKTAN KANSERE KADAR BİRÇOK DERDE ÇARE!
İbn-i Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu" adlı eserinde yer alan ve adeta şifa deposu olarak nitelendirilen kuru incir ve zeytinyağı kürü, birçok rahatsızlığın çözümüne katkı sağlıyor. Bu mucizevi kür, kısırlıktan kansere kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına çare olabilecek özelliklere sahip.