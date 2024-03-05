Bir türlü çocuğu olmayanlara 1000 yıllık reçete! İbn-i Sina’dan kısırlığa çare olan şifalı kür

Bu süre sonunda elde ettiğiniz şifa kürünü sabah ve akşam olmak üzere her gün düzenli bir şekilde tüketebilirsiniz.

Vücudu temizleyerek genel sağlığı destekler. Yüksek kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Kalp sağlığını korur ve karaciğerdeki toksinleri azaltarak cildi güzelleştirir. Kolesterolü düzenler ve metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur. Gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterir.

🔴 Öncelikle belirtmeliyiz ki, İbn-i Sina'nın önerdiği şifa kürleri hakkında bilgiler tarihi kaynaklara dayanmaktadır ve modern tıbbi kanıtlarla desteklenmemiştir. Bu nedenle, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan bireylerin bu kürü uygulamadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmeleri önemlidir.

🔴 İbn-i Sina'nın önerdiği kuru incir ve zeytinyağı kürü hakkında, kısırlığa karşı özel bir etkisi olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Kısırlık genellikle birçok kompleks faktörün birleşimi sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve genellikle uzman bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.