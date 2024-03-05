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Bir türlü çocuğu olmayanlara 1000 yıllık reçete! İbn-i Sina'dan kısırlığa çare olan şifalı kür

İbni-i Sina, günümüzde hala sağlık alanında önemli bir ışık kaynağı olarak kendini gösteriyor. "Tıbbın Babası" olarak anılan İbni-i Sina'nın, yazdığı kitaplar ve geliştirdiği doğal tedavi yöntemleri, modern tıpta da dikkate değer bir etki bırakmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 23:34 Güncelleme 05 Mart 2024, 23:34
Bir türlü çocuğu olmayanlara 1000 yıllık reçete! İbn-i Sina’dan kısırlığa çare olan şifalı kür

İbni-i Sina'nın tıp alanındaki katkıları, özellikle hastalıkların tedavisinde doğal yöntemlere verdiği önemle öne çıkıyor. Doğanın sunduğu zengin kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği kürler, onun "Her derde deva" olarak nitelendirilmesine neden oluyor.

KISIRLIKTAN KANSERE KADAR BİRÇOK DERDE ÇARE!

İbn-i Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu" adlı eserinde yer alan ve adeta şifa deposu olarak nitelendirilen kuru incir ve zeytinyağı kürü, birçok rahatsızlığın çözümüne katkı sağlıyor. Bu mucizevi kür, kısırlıktan kansere kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına çare olabilecek özelliklere sahip.

İBN-İ SİNA'NIN ŞİFA KÜRÜ TARİFİ

Malzemeler:

  • 250 gram kuru incir
  • 1 litre zeytinyağı

Hazırlık:

  1. İncirleri temiz su ile yıkayıp kurumaya bırakın.
  2. Kuruyan incirleri küp küp doğrayın.
  3. Doğranmış incirleri yarım litrelik bir cam kavanoza koyun.
  4. İncirlerin üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin.
  5. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp, 5 gün boyunca karanlık bir yerde bekletin.

Bu süre sonunda elde ettiğiniz şifa kürünü sabah ve akşam olmak üzere her gün düzenli bir şekilde tüketebilirsiniz.

İBN-İ SİNA İNCİR KÜRÜNÜN FAYDALARI:

Meme kanserinin önlenmesine katkı sağlar.
Hızlı yağ yakımına destek verir.
Bağırsakları hareketlendirerek kabızlık problemini giderir.
Reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarını önler.

Vücudu temizleyerek genel sağlığı destekler.
Yüksek kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir.
Kalp sağlığını korur ve karaciğerdeki toksinleri azaltarak cildi güzelleştirir.
Kolesterolü düzenler ve metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur.
Gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterir.

🔴 Öncelikle belirtmeliyiz ki, İbn-i Sina'nın önerdiği şifa kürleri hakkında bilgiler tarihi kaynaklara dayanmaktadır ve modern tıbbi kanıtlarla desteklenmemiştir. Bu nedenle, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan bireylerin bu kürü uygulamadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmeleri önemlidir.

🔴 İbn-i Sina'nın önerdiği kuru incir ve zeytinyağı kürü hakkında, kısırlığa karşı özel bir etkisi olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Kısırlık genellikle birçok kompleks faktörün birleşimi sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve genellikle uzman bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

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