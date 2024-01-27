Saç fışkırtan, cildi yenileyen, kırışıklığı ütü gibi düzleyen doğal besin! Kolajen haplarına para dökmeye son

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve doğal tedavi konularında yaptığı önerilerle bilinen bir isim olarak öne çıkıyor. Son önerisi ise soğuk algınlığı, grip ve güzellik konularında mucize etkiler yaratıyor.
Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve doğal tedavi konularında yaptığı önerilerle bilinen bir isim olarak öne çıkıyor. Son önerisi ise soğuk algınlığı, grip ve güzellik konularında mucize etkiler yaratıyor.
IŞIL IŞIL CİLT, UPUZUN CİLT VE SAĞLIKLI BİR VÜCUDUN SIRRI: KELLE PAÇA
Canan Karatay, kelle paça çorbasının içeriğindeki kalsiyum ve fosfor ile kemik sağlığına katkıda bulunduğunu vurguluyor. Sindirim sistemini düzenleyen kolajen ve jelatin içeriğiyle çorbanın sindirimi kolaylaştırdığını ifade ediyor.
Aynı zamanda yüksek protein içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Karatay, enerji verici özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cildi güzelleştirici etkileri olduğunu ve botoksa alternatif olabileceğini söyleyerek, kelle paça çorbasının sadece lezzetli bir seçenek olmanın ötesinde bir sağlık destekleyici olduğunu vurguluyor.
Ünlü profesörün bu çorbayı grip ve soğuk algınlığına karşı etkili bir çözüm olarak önermesi, geleneksel Türk mutfağının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kelle paça çorbası, içeriğindeki zengin besin öğeleriyle birlikte, sağlık bilincine önem verenler için keyifli bir alternatif sunuyor.
KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
500 gram kuzu veya dana kellesi
500 gram kuzu paçası
1 adet dil (isteğe bağlı)
1 adet soğan
2 adet havuç
2 adet patates
2 diş sarımsak
1 çay bardağı pirinç (isteğe bağlı)
Tuz, karabiber
Terbiye İçin:
1 adet limon suyu
1 tatlı kaşığı sirke
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Pul biber
Yapılışı:
Kelle, paça ve dil (varsa) iyice temizlenir. Dilerseniz etleri blanşlamak için kaynar suda birkaç dakika haşlayabilirsiniz.
Temizlenen etler, bir düdüklü tencereye konur ve üzerini geçecek kadar su eklenir.
Tencere kapağı kapatılarak düdüklü tencerede etler iyice yumuşayana kadar pişirilir.
Etler haşlandıktan sonra, suyu süzülerek ayrı bir kapta bekletilir.
Dil varsa, dilin zarı çıkarılıp kuşbaşı doğranır.
Soğan, havuç, patates ve sarımsaklar doğranarak etlerle birlikte tekrar pişirilir.
Pirinç eklenerek tüm malzemeler bir arada kaynamaya bırakılır.
Ayrı bir kapta terbiye malzemeleri karıştırılır.
Kaynamakta olan çorbadan biraz alınıp terbiye karışımına eklenir ve iyice karıştırılır.
Terbiye karışımı, çorbaya yavaşça eklenir ve karıştırılır.
Tuz ve karabiber eklenerek çorba isteğe göre tatlandırılır.
Çorba kısık ateşte, malzemeler iyice kaynayıp birbirine geçene kadar pişirilir.