Saç fışkırtan, cildi yenileyen, kırışıklığı ütü gibi düzleyen doğal besin! Kolajen haplarına para dökmeye son

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve doğal tedavi konularında yaptığı önerilerle bilinen bir isim olarak öne çıkıyor. Son önerisi ise soğuk algınlığı, grip ve güzellik konularında mucize etkiler yaratıyor.

Canan Karatay, kelle paça çorbası nın içeriğindeki kalsiyum ve fosfor ile kemik sağlığına katkıda bulunduğunu vurguluyor. Sindirim sistemini düzenleyen kolajen ve jelatin içeriğiyle çorbanın sindirimi kolaylaştırdığını ifade ediyor.

Aynı zamanda yüksek protein içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Karatay, enerji verici özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cildi güzelleştirici etkileri olduğunu ve botoksa alternatif olabileceğini söyleyerek, kelle paça çorbasının sadece lezzetli bir seçenek olmanın ötesinde bir sağlık destekleyici olduğunu vurguluyor.

Ünlü profesörün bu çorbayı grip ve soğuk algınlığına karşı etkili bir çözüm olarak önermesi, geleneksel Türk mutfağının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kelle paça çorbası, içeriğindeki zengin besin öğeleriyle birlikte, sağlık bilincine önem verenler için keyifli bir alternatif sunuyor.